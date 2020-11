Edge computing: quando esternalizzare, quando fare da sé

L’edge viene venduto a clienti aziendali di quasi tutti i settori tecnologici e non sempre esiste una linea di demarcazione chiara tra le opzioni pubbliche (edge computing venduto come servizio, con un fornitore che gestisce direttamente i dati operativi) e private, in cui un’azienda implementa da sola un’architettura edge. Ci sono pro e contro per entrambe le opzioni e quale sia la scelta giusta per l’edge computing per una particolare organizzazione dipende soprattutto dalle esigenze individuali, dal budget e dal personale.

Sfide dell’edge computing in-house

L’approccio IT-centrico all’edge mantiene la proprietà dei dispositivi edge in-house ed è probabile che piaccia alle aziende con rigidi requisiti legali su dove possono essere i loro dati in un dato momento (un operatore sanitario sarebbe un buon esempio) o con un basso livello di comfort istituzionale nel mettere tali dati nelle mani di terzi, come aziende di servizi e aziende manifatturiere.

Tuttavia, gestire le cose internamente può essere difficile. Per prima cosa, secondo Christian Renaud, direttore delle pratiche IoT per 451 Research, il nocciolo della questione è che molti shop IT non hanno le competenze necessarie per gestire da soli un’implementazione edge. “Ci imbattiamo in alcuni casi d’uso in cui il team IT interno non è in grado di gestire l’infrastruttura edge e quindi affidarla a un fornitore ha molto senso”.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

La mancanza di standard comuni nell’elaborazione edge limita la capacità dei clienti di creare la propria infrastruttura edge utilizzando più fornitori. Un’organizzazione potrebbe non essere in grado di utilizzare i sensori di un fornitore senza acquistare anche i suoi moduli di elaborazione perimetrali o apparecchiature di rete, poiché fanno tutti parte della stessa offerta.

Brian Hopkins, vicepresidente e analista di Forrester, parla dei vantaggi del cloud computing, dove l’interoperabilità, i framework aperti e la containerizzazione rendono queste preoccupazioni del tutto irrilevanti. “Molti framework cloud non devono preoccuparsi di piattaforme o standard o altro, ma quando si passa all’edge, tutta quell’astrazione non esiste. Quindi dovete preoccuparvi di quale server e di quali protocolli di comunicazione state utilizzando… è estremamente complicato.”

Tuttavia, l’infrastruttura edge di un unico fornitore può avere vantaggi in termini di funzionalità. Ad esempio, il software di orchestrazione dell’intelligence perimetrale di Cisco, che gira sulle sue apparecchiature di rete ed è gestito in remoto da Cisco, può inviare solo i dati di cui Cisco ha bisogno per eseguire il software, non i dati operativi stessi. Quindi, un utente potrebbe utilizzare il software per far funzionare una fabbrica automatizzata, ma non ha mai dati specifici sulle sue macchine che escono dalle proprie reti.

I servizi perimetrali possono portare al lock-in

Questa è l’opzione che molti vendor desiderano fornire, poiché ci sono più funzionalità da offrire e quindi più possibilità di guadagno. Consegnare un’implementazione di elaborazione edge a un fornitore presenta inoltre il vantaggio di costi prevedibili: è sufficiente pagare rate fisse per il servizio anziché implementare un nuovo sistema di elaborazione complesso la cui spesa finale potrebbe aumentare in modo imprevedibile. L’outsourcing può anche semplificare la responsabilità operativa, poiché è compito del fornitore mantenere le cose in funzione.

In definitiva è la direzione in cui è probabile che molte aziende andranno, secondo Peters Suh, leader del networking di Accenture North America. “Come molte altre decisioni relative alla tecnologia, il costo di proprietà, le risorse tecniche e competenze sufficienti e il capire se esista o meno un valore strategico nel possedere lo stack perimetrale della rete hanno un ruolo importante in questo processo decisionale, ma nel lungo periodo la maggior parte delle aziende probabilmente cercherà il supporto di terze parti”.

Naturalmente, questo significa anche che il lock-in del fornitore rimane un elemento da non sottovalutare. Prendiamo, ad esempio, una fabbrica connessa che utilizza un servizio di terze parti per orchestrare i suoi macchinari. Il provider distribuisce i propri sensori, le apparecchiature di rete, le edge box per il controllo locale e analisi rapide e fornisce tutto a un back-end che il cliente può visualizzare per insight più approfonditi.

Se il proprietario della fabbrica vuole cambiare anche un solo pezzo del puzzle, ad esempio sensori più efficienti con nuove capacità, potrebbe sconvolgere l’intero ecosistema e ritrovarsi nella necessità di un passaggio a un nuovo fornitore o di un processo di implementazione scomodo e complicato per garantire la compatibilità tra i nuovi sensori e tutto il resto.

Secondo Renaud, le cose stanno cambiando, almeno in una certa misura. Anche di recente, i fornitori di tecnologia operativa dettavano in gran parte i termini di tutte le loro implementazioni. Se i clienti desideravano un’implementazione edge, dovevano accettare esattamente ciò che il fornitore aveva da offrire.

“Ora invece tutti si siedono al tavolo per decidere dove andranno a finire i dati, come sarà la sicurezza e cosa si farà per ottenere il risultato desiderato. La sfida da affrontare in questo momento è che gran parte dell’orchestrazione è dettata dal carico di lavoro e dal fornitore negli ambienti di produzione.”

È difficile sapere cosa significhi edge

Data la costellazione di diversi prodotti e servizi di edge computing, può essere un compito ingrato anche solo capire se una data soluzione è affatto “edge”, “in-house” o “edge as a service”. Una soluzione potrebbe utilizzare 5G o LTE privati per la parte di rete, ma conservare i dati interamente sui server di un cliente. Un’altra potrebbe utilizzare la connettività dell’operatore per spostare i dati da un data center al cloud privato o al cloud di un altro provider. Altre soluzioni ancora affidano in outsourcing l’intero stack tecnologico operativo a un vendor che fornisce sensori, hardware edge, networking ed elaborazione e offre ai clienti una dashboard attraverso la quale possono visualizzare tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

Tutte queste soluzioni implicano tecnologie molto diverse con un’ampia gamma di casi d’uso idonei, ma tutte vengono vendute come “edge computing”. Secondo i carrier, “edge” è il confine della rete. Per Hopkins i carrier per anni hanno per lo più realizzato entrate vendendo semplice connettività di un tipo o dell’altro e considerano l’edge computing un ottimo modo per introdurre servizi over-the-top (ad esempio la gestione di numerosi tipi di infrastrutture edge) come un valore aggiunto.

Allo stesso modo, le reti di distribuzione dei contenuti come Fastly e Akamai stanno esaminando i loro numerosi punti di presenza globali vedendoli come un’opportunità di espansione. Poiché uno dei tratti distintivi dell’edge computing è la fornitura di servizi con una latenza molto bassa e tale bassa latenza è stata per anni il principale punto di forza dei CDN, Akamais, Fastlys e altre società simili vogliono vendersi come POP per l’edge, dal momento che l’elaborazione dei dati può essere eseguita come servizio nelle vicinanze di quei POP.