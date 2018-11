Cisco SD-WAN: sicurezza al comando per il cloud edge

Cisco SD-WAN è progettata per indirizzare le problematiche attuali più pressanti ma anche quelle future grazie alla flessibilità che la caratterizza.

La WAN sta vivendo una profonda trasformazione. Oggi le aziende gestiscono le loro applicazioni in diversi cloud (pubblico, privato e SaaS) e anche il modo di lavorare è cambiato, con i dipendenti che non si connettono più solo dal proprio ufficio ma anche dai bar e dalle sale d’attesa. Ecco perché le aziende devono potersi affidare a Internet per connettere i propri utenti alle applicazioni business-critical e ciò ha portato al Cloud Edge, la congiunzione tra networking e sicurezza.

“L’arrivo del Cloud Edge sta rivoluzionando le architetture di rete e di sicurezza dei nostri clienti. Oggi, ciascun dispositivo WAN deve diventare sicuro e software defined” ha commentato Scott Harrell, senior vice president and general manager, Enterprise Networking di Cisco. “Cisco SD-WAN, disponibile nel quarto trimestre dell’anno, permette di ottenere il massimo dalla rete e in termini di sicurezza. Stiamo creando un ponte verso un nuovo mondo business che permetta ai nostri clienti di beneficiare degli innumerevoli benefici del cloud più rapidamente e senza rischi.”

L’offerta di Cisco SD-WAN è progettata per indirizzare le problematiche attuali più pressanti ma anche quelle future grazie alla flessibilità che la caratterizza. Le nuove innovazioni includono: