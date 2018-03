Cisco ha annunciato oggi due importanti innovazioni che hanno l’obiettivo di portare visibilità all’interno del punto più cieco dell’IT: la Wide-Area Network (WAN). Costituita da svariate reti ormai al di fuori del controllo dell’IT, la WAN connette il personale alle applicazioni aziendali, indipendentemente da dove esso si trovi. La natura frammentata della WAN fa sì che l’IT spesso non sia in grado di determinare in modo esatto quali siano i problemi né di ottenere informazioni in tempo reale.

Negli ultimi anni inoltre l’aumento degli ambienti IT multicloud ha intensificato la complessità già nota delle WAN e ne ha moltiplicato le sfide per l’IT. Un’indagine sulle SD-WAN condotta da IDC a livello globale nel 2017 ha rilevato che, per quasi 3 imprese su 10, uno dei principali problemi delle WAN è il blackout di rete, con altrettante aziende che ammettono di aver bisogno di una migliore visibilità e analisi per gestire le prestazioni delle applicazioni SaaS e della WAN.

Le innovazioni annunciate oggi da Cisco intendono fornire all’IT quella visibilità e intuizione, che, quanto mai vitali nell’ambito della rete WAN, contribuiranno a mantenere le aziende attive ed efficienti. Da una parte troviamo Cisco SD-WAN vAnalytics, che fornisce all’IT visibilità, previsioni per una corretta pianificazione delle applicazioni e della larghezza di banda, scenari “what-if” e raccomandazioni attuabili.

Dall’altra ecco Cisco Meraki Insight, soluzione che aiuta gli amministratori IT a ottimizzare l’esperienza dell’utente finale, fornendo una utile comprensione delle prestazioni delle applicazioni WAN e SaaS e riducendo in modo significativo il tempo necessario per isolare e risolvere i problemi.

Cisco SD-WAN vAnalytics

Si tratta di una soluzione SaaS basata su cloud attualmente disponibile come livello di licenza Cisco SD-WAN che fornisce dati, analisi e azioni correttive completi su tutta la rete WAN, inclusi filiali, endpoint multicloud e molteplici service provider. Grazie a vAnalytics, i clienti possono prevedere il modo in cui potenziali cambiamenti alle policy nella WAN potrebbero influenzare le prestazioni delle applicazioni.

Inoltre, vAnalytics può anche fornire raccomandazioni intelligenti per il migliore utilizzo delle applicazioni. Le aziende possono così comprendere meglio la risposta dell’infrastruttura WAN come l’installazione di telecamere di videosorveglianza su IP o di un’applicazione basata su cloud estesa su più filiali. vAnalytics può supportare le imprese nell’identificazione dei punti di stress e delle modifiche alle policy necessarie, alleggerendo l’IT di qualche preoccupazione.

Cisco Meraki Insight

Meraki Insight, disponibile sotto forma di licenza aggiuntiva nel corso del prossimo trimestre, è invece un nuovo strumento integrato nel pannello di controllo Meraki appositamente studiato per aiutare l’IT a migliorare l’esperienza degli utenti finali. La soluzione fornisce visibilità end-to-end con applicazioni e funzionalità di analisi delle prestazioni WAN.

Grazie a Meraki Insight i clienti possono comprendere e risolvere problemi interni ed esterni che avrebbero impatto negativo sull’esperienza dell’utente per le applicazioni ospitate in un data center remoto o nel cloud. Meraki Insight aiuta l’IT a risolvere più rapidamente le problematiche relative alle prestazioni individuando con maggiore precisione la fonte del problema.