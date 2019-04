Wi-Fi Mesh e router tradizionali: quale è la soluzione migliore?

Siete indecisi se investire in un sistema Wi-Fi Mesh o su un router Wi-Fi tradizionale? Ecco cosa dovete sapere.

Che cos’è il Wi-Fi Mesh?

I sistemi Wi-Fi Mesh (noti anche come Whole Home Wi-Fi) sono soluzioni di rete domestica che optano per un approccio più decentralizzato al problema della connettività locale. Piuttosto che forzare tutti i dispositivi di casa a connettersi in modalità wireless allo stesso router, che potrebbe non essere sempre situato in una posizione ideale, i sistemi Wi-Fi Mesh si basano su più nodi Wi-Fi.

Un nodo (designato come router primario) è collegato direttamente alla connessione del gateway, mentre gli altri nodi fungono da satelliti. Insieme, questi nodi si comportano come una singola rete senza interruzioni. Se vi trovate nel soggiorno, vi connetterete al nodo Wi-Fi più vicino e lo stesso vale per la cucina o il cortile. È tutta la stessa rete, ma i vostri dispositivi si connetteranno nel modo più sensato e conveniente e ciò permetterà di ottenere le migliori prestazioni.

Complessivamente, le reti Wi-Fi mesh consentono velocità più elevate, maggiore affidabilità e una maggiore copertura wireless della casa o dell’ufficio (ma in quest’ultimo caso è più probabile che ci sia un sistema interamente cablato). Sono anche facili da espandere, permettendovi di costruire la soluzione di rete locale che ha più senso per il vostro ambiente.

Quali sono le differenze tra router Wi-Fi Mesh e router tradizionale?

Con un router tradizionale tutto il traffico wireless si basa su quel singolo punto di accesso. Con un sistema Mesh Wi-Fi ci sono invece più punti di accesso. Questa differenza fondamentale e strutturale può consentire al Mesh Wi-Fi di offrire velocità, copertura e affidabilità migliori.

Cosa dovreste cercare in un router Wi-Fi Mesh?

Design – Dal momento che state per posizionare molti di questi nodi Wi-Fi Mesh in giro per casa o l’ufficio, non fa certo male stare un po’ attenti alla loro estetica. A causa dei componenti interni più piccoli, molti brand di networking hanno optato per il minimalismo quando si tratta di estetica.

Design – Dal momento che state per posizionare molti di questi nodi Wi-Fi Mesh in giro per casa o l'ufficio, non fa certo male stare un po' attenti alla loro estetica. A causa dei componenti interni più piccoli, molti brand di networking hanno optato per il minimalismo quando si tratta di estetica.

Velocità: se si parla di qualsiasi tipo di connettività wireless, è sempre meglio avere più velocità possibile. I sistemi Wi-Fi mesh non sono diversi in questo senso. Avere una maggiore velocità consente di utilizzare più risorse a uso intensivo della larghezza di banda, come lo streaming multimediale in 4K. Aiuta anche a consentire a più dispositivi di fare quelle cose sulla stessa rete senza impattare negativamente sull'esperienza di utilizzo.

Copertura – Mentre è bene sapere che potete sempre aggiungere nodi mesh per gestire qualsiasi punto cieco, è altrettanto bello cavarsela usando meno nodi mesh possibili. Migliore è la copertura offerta da ciascun nodo mesh nel vostro sistema Wi-Fi mesh, minori saranno i nodi mesh necessari per coprire la casa o l'ufficio.

Mentre è bene sapere che potete sempre aggiungere nodi mesh per gestire qualsiasi punto cieco, Migliore è la copertura offerta da ciascun nodo mesh nel vostro sistema Wi-Fi mesh, minori saranno i nodi mesh necessari per coprire la casa o l’ufficio. Software – Una grande parte del fascino del Mesh Wi-Fi è la facilità d’uso e molti sistemi Wi-Fi mesh sono integrati con app che aiutano in questo senso. Sarete però costretti a utilizzare l’app ufficiale per il vostro sistema Wi-Fi Mesh, quindi è meglio assicurarsi che questo includa le funzionalità che vi interessano. Ad esempio, i controlli parentali, i marcatori di priorità ad alto traffico e la scansione di sicurezza informatica integrata.

Mesh Wi-Fi Vs Router Wi-Fi tradizionali: quale è meglio?

Se vivete in una casa con più occupanti, ci sono chiari vantaggi nell’utilizzo dei sistemi Wi-Fi Mesh. Tuttavia, se vivete da soli o siete molto appassionati di giochi o dello streaming di contenuti 4K e desiderate la massima velocità possibile, ci sono ancora buoni motivi per considerare ancora un router di rete tradizionale. Questi router tendono ad offrire velocità più elevate e offrono caratteristiche e specifiche tecniche più avanzate rispetto ai sistemi mesh. E se siete il tipo di utente esperto che ha bisogno di questo punch in più a livello prestazione, il router Wi-Fi tradizionale potrebbe essere l’opzione migliore.