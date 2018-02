Anche se lo vedremo solo il prossimo anno a bordo di smartphone top di gamma (ma non solo), lo Snapdragon X50 5G di Qualcomm è già stato scelto come modem da tantissimi produttori pronti a sfruttare il prima possibile le ptossime reti mobile di quinta generazione. La lista di produttori è davvero lunga e comprende tra gli altri Asus, Fujitsu, HTC, Oppo, Sony, Xiaomi e ZTE e Netgear.

La presenza di Netgear non deve stupire visto che con la sigla Snapdragon X50 5G Qualcomm non si riferisce solo a modem 5G per smartphone. Si parla infatti anche di laptop “always connected” sulla scia di quelli (imminenti) con Windows 10 e SoC Snapdragon 835, di dispositivi per la Smart Home, di router e di altri device di rete (ecco spiegata la presenza di Netgear).

Inoltre già quest’anno diversi operatori telefonici come AT&T, British Telecom, TIM e Vodafone hanno in programma di far partire nuovi test 5G utilizzando proprio lo Snapdragon X50 5G a bordo di smartphone prototipali basati proprio su un design di Qualcomm. I test saranno svolti sia nelle bande dello spettro sub-6 GHz, sia in quelle dell’onda millimetrica (mmWave) e già all’imminente Mobile World Congress di Barcellona che si aprirà il 26 febbraio Qualcomm mostrerà le capacità dello Snapdragon X50 5G.