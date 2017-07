QNAP ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano del nuovo NAS di classe business della serie TS-x73U nei modelli a 8 (TS-873U-RP), 12 (TS-1273U-RP) e 16 vani (TS-1673U-RP) con alimentatore ridondante.

Con una CPU AMD quad core RX-421ND serie R (2,1 GHz base, 3,4 GHz avanzato), scheda di rete 10GbE SFP+ dual port e due slot SSD M.2 SATA 6Gb/s (con cache SSD per realizzare un’efficienza di archiviazione ottimizzata con tecnologia Qtier), la serie TS-x73U montabile su rack è rivolta ad aziende alla ricerca di un cloud privato sicuro e un’infrastruttura IT efficiente per reti 10GbE.

Con configurazione a due 10GbE, la serie TS-x73U offre una velocità di trasmissione fino a 1567 MB/s, mentre il motore di crittografia accelerato con AES-NI consente prestazioni di crittografia fino a 1244 MB/s per migliorare le prestazioni di sistema. Vengono anche soddisfatti i requisiti di virtualizzazione e backup/ripristino rapido per una crescita nella quantità dei dati che richiede una banda elevata, e rende più semplici le operazioni giornaliere aumentando la produttività.

La serie TS-x73U è inoltre un NAS completo con una soluzione di archiviazione iSCSI-SAN in grado di supportare VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, Windows Server 2012 R2, e altre applicazioni di virtualizzazione più avanzate. Con Virtualization Station, gli utenti possono eseguire l’hosting di diverse macchine virtuali Windows, Linux, UNIX e Android su un singolo NAS, e utilizzare Container Station che integra la tecnologia LXC e Docker per trarre vantaggio dalle applicazioni con container o inizializzare micro servizi con QIoT Containers.

Il QTS App Center integrato offre infine applicazioni che aiutano a migliorare la produttività tra cui Qfiling per l’organizzazione automatizzata dei file, Qsirch per la ricerca immediata dei file, QVPN per l’impostazione di un server/client VPN, Browser Station per l’accesso alle risorse di rete private, IFTTT Agent per l’automazione del flusso di lavoro di produzione, QVR Pro per la creazione di una soluzione di sorveglianza video e molto altro.