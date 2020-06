Palo Alto Networks: un Next Generation Firewall basato sul machine learning

Palo Alto Networks ha presentato, con disponibilità a partire dalla seconda metà di luglio, il primo Next Generation Firewall (NGFW) che integra funzionalità di machine learning (ML) volte a bloccare le minacce, salvaguardare i dispositivi IoT e suggerire le politiche di sicurezza in modo proattivo. Poiché le reti aziendali si stanno ampliando con cloud ibridi, dispositivi IoT e home office e gli attacchi si evolvono rapidamente e automaticamente, le aziende necessitano di un nuovo approccio alla sicurezza informatica. La versione 10.0 di PAN-OS introduce il primo NGFW al mondo dotato di funzionalità di machine learning in grado di imparare e migliorare la sicurezza in modo proattivo su più fronti.

L’NGFW ML di Palo Alto Networks con PAN-OS 10.0 introduce molteplici novità, tra cui:

Difesa contro malware e phishing basata su ML. Poiché gli hacker usano le macchine per trasformare automaticamente gli attacchi, le firme statiche diventano meno utili per prevenirli. Finora, i prodotti per la sicurezza delle reti utilizzavano i modelli di machine learning solo per il rilevamento fuori banda, mentre il NGFW ML di Palo Alto Networks si avvale di modelli di machine learning in linea per aiutare a prevenire attacchi precedentemente sconosciuti.

I dispositivi loT sempre più diffusi si appoggiano alla rete senza la necessaria sicurezza e senza che i dipartimenti di Sicurezza Informatica ne siano a conoscenza. Il nuovo servizio loT Security di Palo Alto Networks sfrutta il Machine Learning per offrire una visibilità completa sui dispositivi, inclusi quelli nuovi, evidenziare anomalie e vulnerabilità e suggerire politiche di sicurezza appropriate, il tutto senza la necessità di sensori o infrastrutture aggiuntive. Policy di sicurezza basata sul ML. Il NGFW sfrutta il Machine Learning per analizzare grandi quantità di dati telemetrici e suggerire policy di sicurezza. Con PAN-OS 10.0 e loT Security, i clienti saranno in grado di visualizzare e adottare le raccomandazioni di loT Security per ogni dispositivo, risparmiando tempo, riducendo la possibilità di errori umani e contribuendo così alla sicurezza dei dispositivi IoT.

Introducendo queste novità in un unico sistema, Palo Alto Networks NGFW ML aiuta le organizzazioni a proteggere fino al 95% delle minacce sconosciute in modo istantaneo, automatizza le raccomandazioni di policy per risparmiare tempo e ridurre le possibilità di errore umano ed estende la visibilità e la sicurezza a tutti i dispositivi, compresi quelli non gestiti, senza la necessità di implementare sensori aggiuntivi.

Inoltre, PAN-OS 10.0 introduce la serie CN, una modalità container del NGFW ML, e più di 70 funzioni innovative, tra cui una ispezione del traffico cifrato più semplice, clustering ad alta disponibilità, una nuova scheda hardware ad alte prestazioni, prevenzione delle minacce e miglioramenti della sicurezza DNS.