Aruba ha annunciato una nuova soluzione Wi-Fi studiata per fornire alle piccole aziende connettività Wi-Fi grazie ad AP facili da configurare e a un’app mobile. HPE OfficeConnect OC20 è una soluzione wireless progettata per le aziende prive di risorse IT dedicate, che con essa possono effettuare rapidamente il deployment e la gestione di reti Wi-Fi.

I titolari di piccole aziende stanno abbracciando gli smartphone, i tablet e le applicazioni cloud. Quasi metà (43%) dei titolari di piccole aziende utilizza uno smartphone collegato a Wi-Fi come dispositivo principale per condurre la propria attività, mentre il 65% porta avanti la contabilità per mezzo di app basate su cloud, a dimostrazione della necessità di una connettività wireless affidabile e onnipresente.

Per quanto i vantaggi competitivi e operativi della mobilità siano chiari, il fattore chiave è spesso quello relativo all’installazione e alla configurazione. Le piccole aziende tendono infatti a possedere risorse IT limitate, quindi l’opzione di un’installazione rapida effettuabile autonomamente o di una configurazione eseguita con l’assistenza di un partner di canale risulta essenziale.

Gli AP di HPE OfficeConnect OC20 implementano connettività Wi-Fi affidabile per gestire le moderne applicazioni business-critical come voce, video e applicazioni basate su cloud, ottimizzando intelligentemente la copertura e le performance wireless e minimizzando nel contempo le interferenze per offrire all’utente finale un’esperienza di alta qualità. L’integrazione di filtri per siti web blocca l’accesso ai siti pericolosi per proteggere la rete di una piccola azienda dalle minacce online e dai siti inappropriati o non conformi.

Usando l’app mobile OfficeConnect per iOS e Android, un’azienda o i suoi rivenditori possono configurare e monitorare una rete in pochi minuti da qualsiasi ubicazione. È possibile gestire contemporaneamente più uffici, mentre l’IT o il partner di canale dell’utente possono rispondere rapidamente da remoto a modifiche e interruzioni di rete senza provocare downtime.

Quando le aziende sono pronte ad estendere la propria rete, i nuovi AP OC20 possono connettersi automaticamente alla rete e copiare i propri parametri di configurazione da un AP OC20 precedentemente configurato. I titolari d’azienda possono inoltre creare una rete separata opzionale per gli ospiti scegliendo tra accesso aperto, sign-in semplice con password o login via Facebook includendo il logo aziendale per un’esperienza Wi-Fi brandizzata.