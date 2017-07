D-Link ha annunciato il lancio di DGS-3630 Layer 3, la nuova serie di switch gestiti progettata per adattarsi alle esigenze delle piccole e medie imprese, grazie soprattutto all’elevato numero di porte di accesso, alle opzioni per lo stacking e alla facilità di gestione visto che questa nuova serie funziona come switch core, di distribuzione e di livello di accesso.

Gli switch DGS-3630 dispongono di porte gigabit (GbE) e porte uplink da 10 GbE, in modo da fornire connessioni a banda larga per i server e lo storage. Questo garantisce una semplice funzionalità di aggiornamento per le reti Ethernet già esistenti e una buona base per una nuova installazione.

In aggiunta, la serie DGS-3630 permette di combinare fino a 9 switch per formare un’unica pila che mette così a disposizione fino a 432 porte Gigabit Ethernet, permettendo di aumentare su richiesta la capacità di commutazione. Questo approccio accresce anche la ridondanza sulle molteplici unità fisiche e semplifica la gestione, grazie ad unico indirizzo IP per tutte le componenti dello stack.

Per la serie DGS-3630 vengono inoltre fornite immagini software multiple. Le impostazioni predefinite prevedono infatti la Standard Image (SI), e, per le funzionalità aggiuntive, Enhanced Image (EI) e MPLS Image (MI), attraverso un upgrade della licenza ordinato separatamente.

La Standard Image fornisce le funzioni core come L2 switching, entry-level routing, L2 multicast, un’avanzata qualità di servizio (QoS), operatività, gestione, e mantenimento (OAM), oltre alle significative opzioni per la sicurezza. L’Enhanced Image supporta anche l’intero percorso L3 per l’integrazione aziendale, comprensivo di OSPF, BGP, multicast VRF-Lite e L3.

La serie DGS-3630 è infine dotata della tecnologia D-Link Green, che contribuisce a ridurre il consumo energetico degli switch e la dispersione del calore, con ventilazione intelligente e il rilevamento della lunghezza del cavo. La funzionalità di Smart Fan ottimizza automaticamente la velocità e l’operatività delle ventole incorporate per garantire un funzionamento continuo ed ecologico.

La serie di Switch DGS-3630 comprende:

DGS-3630-28SC

20 porte SFP

4 porte Combo 10/100/1000BASE-T/SFP

4 porte 10 GbE SFP+

DGS-3630-28TC

20 porte 10/100/1000BASE-T

4 porte Combo 10/100/1000BASE-T/SFP

4 porte 10 GbE SFP+

DGS-3630-52TC

44 porte 10/100/1000BASE-T

4 porte 10/100/1000BASE-T/SFP

4 porte 10 GbE SFP+