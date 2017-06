Aruba ha annunciato la disponibilità del nuovo core aggregation switch di livello enterprise Aruba 8400 Core Switch Series e del sistema operativo ArubaOS-CX, progettato per le esigenze di mobilità, cloud e IoT moderne. Entrambe le nuove soluzioni sono state sviluppate in modo specifico per le applicazioni business mobile-cloud emergenti e i cambiamenti nei pattern di rete legati all’esplosione delle fonti e della crescita dei dati nell’IoT.

Gartner prevede infatti che entro il 2020 vi saranno 20,4 miliardi di dispositivi IoT connessi alle reti enterprise, ma nonostante ciò negli ultimi decenni i core switch di rete sono stati oggetto di ridotta innovazione a livello di design e di software, soprattutto se si considerano fattori come l’esplosione del traffico di rete, l’aumentata complessità dell’ambiente e la crescente necessità di visibilità, insight e capacità di risoluzione rapida degli inconvenienti.

Aruba 8400 Switch Series estende l’intelligenza dall’edge al core e permette ai CIO di ottenere dalle reti risultati di business migliori, visibilità immediata, maggiore sicurezza, migliori insight nella soluzione dei problemi e nella semplificazione dell’automazione, con lo scopo di dare alle aziende agilità di business vera e trasformarsi in organizzazioni mobile-first, cloud e IoT-enabled.

L’innovazione principale dei modelli Aruba 8400 è il nuovo ArubaOS-CX, software che abbandona il consueto design dei sistemi operativi statici e inflessibili. ArubaOS-CX agisce infatti come cervello dello switch per automatizzare e semplificare numerose attività di rete critiche e complesse. Aruba ha individuato tre caratteristiche principali di questo sistema operativo.