5 modi per affrontare la carenza di apparecchiature di rete

Quanto è grave la carenza di fornitura di chip? Gartner riferisce che i clienti lamentano sia tempi di consegna fino a 400 giorni per ottenere apparecchiature di rete, sia aumenti dei prezzi e date di spedizione mancate. “Prevediamo che i tempi di consegna rimarranno elevati fino all’inizio del 2023; la situazione tenderà comunque a migliorare nel corso dei mesi successivi”, ha scritto Gartner nel report What Are My Options for Dealing With Long Lead Times on Network Equipment? Secondo Gartner, di fronte a questo scenario fatto di attese così lunghe, le aziende possono organizzarsi nei cinque modi seguenti.

Ottimizzare le risorse esistenti

Secondo la ricerca di Gartner, la maggior parte degli switch aziendali funziona al di sotto del 75% della capacità delle porte. Gli switch per data center e campus aziendali sono insomma sovradimensionati nel tentativo di consentire la crescita e/o semplificare il cablaggio.

“Stimiamo che almeno il 25% degli switchport di campus e data center sia inutilizzato, e probabilmente anche di più. Pertanto, la riduzione della capacità in eccesso tramite il consolidamento della connettività può facilmente liberare dal 10% al 15% degli switch per la maggior parte delle aziende, lasciando spazio per la crescita”. Ciò richiede modifiche e ricablaggi della rete, manodopera operativa e tempi di inattività, ma è un’opzione semplice per liberare capacità di switching.

Ristrutturare

La soluzione a tutto: passare al cloud. Le aziende possono evitare di acquistare switch per data center e altro hardware se spostano i carichi di lavoro su provider di hosting o provider di cloud pubblico. Gartner consiglia inoltre server x86 al posto di dispositivi di rete con un numero di interfacce relativamente basso, come bilanciatori di carico, router e firewall.

Spostarsi in prima linea

Il report di Gartner rileva che “i fornitori non operano sulla base del concetto FIFO (first in, first out) per gli ordini, ma stanno dando la priorità ai clienti che rappresentano maggiori opportunità di guadagno e/o creano il rischio di una perdita di entrate”.

Il modo migliore per rendere il vostro ordine una priorità è minacciare di rivolgervi a un altro fornitore e sperare che questo bluff non venga scoperto. Se invece siete un nuovo cliente, fate capire al fornitore che rappresentate un potenziale reddito significativo.

Non disdegnare hardware ricondizionato

Alcuni grandi fornitori (Cisco, HPE e Aruba ad esempio) offrono programmi ufficiali per hardware ricondizionato, che viene così ricertificato e nuovamente supportato. Potrebbe anche trattarsi di appliance con qualche anno alle spalle, ma i tempi di consegna si accorciano a giorni o settimane.

Sfruttare l’hardware al massimo

La maggior parte delle organizzazioni aggiorna l’hardware mesi o addirittura anni prima della fine del suo ciclo di vita, ma solo perché uno switch sta arrivando alla fine del periodo di garanzia non significa che dobbiate disfarvene automaticamente. Negoziate con il vostro fornitore un contratto di servizio esteso e sfruttate questo hardware per qualche anno in più.