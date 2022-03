Connessioni lente possono indebolire la rivoluzione del lavoro a distanza?

Una nuova ricerca di Cisco mostra che un numero significativo di lavoratori in tutto il mondo sta vedendo i propri sforzi di lavoro da remoto e ibrido minacciati dalla scarsa connettività a banda larga. L’ultimo Cisco Broadband Index, pubblicato il mese scorso, ha intervistato 60.000 lavoratori in 30 Paesi per saperne di più sull’accesso, la qualità e l’utilizzo della banda larga da casa. I risultati mostrano che le persone oggi apprezzano più che mai l’accesso a Internet e ritengono che l’accesso universale a una connessione veloce e affidabile sia la chiave per la crescita economica e sociale.

I modelli di lavoro ibrido e di lavoro a distanza che sono seguiti alla pandemia di COVID-19 fanno molto affidamento sulla connessione Internet a cui hanno accesso i dipendenti. Secondo Cisco, mentre l’84% degli intervistati utilizza attivamente la banda larga a casa per quattro o più ore al giorno, il 75% dei lavoratori ha affermato che i servizi a banda larga devono migliorare notevolmente per supportare il numero di persone che attualmente lavorano.

Anche le connessioni Internet sono state maggiormente messe a dura prova, in particolare da quando, negli ultimi due anni, i “colletti bianchi” sono stati confinati nelle loro case. Tra gli intervistati da Cisco, il 60% vive in famiglie in cui più di tre persone utilizzano Internet contemporaneamente. Con il 48% della forza lavoro mondiale che ora fa affidamento sulla propria Internet di casa per lavorare o gestire la propria attività, il 43% degli intervistati prevede di aggiornare il proprio servizio nei prossimi 12 mesi per gestire le richieste aggiuntive imposte alla propria connessione a banda larga.

Sebbene negli ultimi mesi si stia assistendo a un ritorno delle attività negli uffici, un’ampia percentuale di lavoratori opera ancora da casa per la maggior parte della settimana lavorativa. Molti di essi sono assolutamente soddisfatti di questa situazione, mentre molti di coloro che si trovano costretti a tornare in ufficio preferirebbero cercare un nuovo lavoro piuttosto che perdere l’opportunità di lavorare da casa.

Jonathan Davidson, vicepresidente esecutivo e direttore generale del gruppo di infrastrutture su larga scala di Cisco, ha affermato che un Internet sicuro, di alta qualità e affidabile è fondamentale, soprattutto se si vuole che i modelli di lavoro ibridi abbiano successo.

Affrontare il digital divide?

Sebbene la larghezza di banda sia importante per i lavoratori remoti, avere una connessione Internet di qualsiasi qualità è un vero e proprio lusso in alcune parti del mondo. Guy Diedrich, vicepresidente senior e responsabile dell’innovazione globale di Cisco, ha osservato che oltre il 40% del mondo è ancora “scollegato”.

“L’incapacità di connettere quei circa 3,4 miliardi di persone nei prossimi 10 anni rischia di ampliare ulteriormente il divario digitale”, ha affermato Diedrich. “In qualità di leader aziendali e tecnologi, dobbiamo aiutare la marea crescente dell’era digitale a sollevare tutte le navi”.

Le infrastrutture, o la loro mancanza, svolgono un ruolo importante quando si tratta di limitare l’accesso a Internet. È ancora più probabile che le aree rurali e remote rimarranno offline, poiché i costi di installazione delle apparecchiature necessarie possono essere fino a cinque volte superiori rispetto a quelli delle aree urbane. Il problema, tuttavia, non è limitato ai Paesi in via di sviluppo; uno studio di Reviews.org nel 2021 ha infatti rilevato che negli Stati Uniti i 10 stati meno collegati avevano tutti grandi popolazioni rurali e alti tassi di povertà rurale.

I dati del Broadband Index sottolineano ulteriormente le preoccupazioni per il divario digitale: il 65% degli intervistati ha affermato che l’accesso a una banda larga affidabile e conveniente diventerà un problema importante, soprattutto perché la connettività diventa sempre più vitale per le opportunità lavorative ed educative. Inoltre, il 58% degli intervistati ha affermato di non essere stato in grado di accedere a servizi critici come appuntamenti medici online, istruzione online, assistenza sociale e altri servizi durante i lockdown a causa di una connessione a banda larga inaffidabile.

L’accesso e la connettività universali alla banda larga sono diventati anche un punto di discussione politico e, secondo il report di Cisco, il 75% degli intervistati vorrebbe vedere i governi accelerare i piani per garantire che Internet ad alta velocità e affidabile sia disponibile per tutti.