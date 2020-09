Velocità Internet fisso in Italia: +23% rispetto al 2019

Continua ad aumentare la velocità media di navigazione delle connessioni Internet casa in Italia. Il nuovo Osservatorio di SOStariffe.it si concentra sull’analisi delle velocità di connessione degli utenti italiani e conferma il trend di crescita per quasi tutte le regioni italiane. I dati raccolti dallo studio, infatti, confermano un aumento del 22,86% della velocità di navigazione nel confronto tra il 2019 ed il 2020. In particolare, lo scorso anno, il valore medio rilevato era di 36 Mbps. Nel 2020, invece, si è registrata una crescita sino a 44 Mbps.

L’espansione della copertura della rete FTTH (in grado di garantire connessioni sino a 1000 Mega in download) e della rete FTTC (in grado di offrire velocità sino a 200 Mega in download) abbinata alle esigenze di connettività legate allo smart working ed al maggior tempo trascorso in casa per il lockdown garantiscono un miglioramento netto della velocità di navigazione.

Tale incremento, come rileva l’indagine, è tutto sommato omogeneo per le regioni italiane, con punte superiori al 50% al Centro – Sud. Solo la Valle d’Aosta registra un leggero calo dei valori medi di connessione. La tabella riepilogativa qui di sotto offre una panoramica completa dei risultati ottenuti dallo studio di SOStariffe.it con tutti i dati delle velocità medie per le varie regioni italiane.

A trascinare la crescita sono alcune regioni del Centro e del Sud. In particolare, si registra l’ottimo dato della Campania che passa da 39 a 66 Mbps facendo registrare una crescita media del +67,26%. Il dato registrato dalla Campania è anche quello più alto in assoluto tra tutte le regioni italiane. Ottimi dati anche per il Lazio che, passando da 32 a 52 Mbps, registra una crescita del +59% su base annua. Crescita significativa, anche se con valori complessivi ancora contenuti, per le Marche, che passano da 21 a 28 Mbps registrando un incremento del +38%. Buoni dati dall’Umbria che passa da 37 a 49 Mbps registrando una crescita del +33%.

Tra le regioni che fanno segnare incrementi considerevoli, nel confronto tra il 2019 ed il 2020, troviamo anche il Trentino Alto Adige, che passa da 21 a 28 Mbps di velocità massima con una crescita di quasi il +30%, e l’Emilia Romagna, che arriva sino a 46 Mbps registrando un miglioramento del +29%. Dati confortanti, anche se con valori assoluti ancora ridotti, per il Molise. La piccola regione, infatti, passa da 18 a 24 Mbps di velocità media facendo registrare un incremento del +29%. In crescita, del 24,5%, il Veneto che passa da 27 a 33 Mbps. L’Abruzzo, invece, passa da 32 a 40 Mbps con una crescita del 23,5%.

Cresce anche la Lombardia. La regione del Nord passa da una velocità media di 35 Mbps ad un valore medio registrato dallo studio di 42 Mbps. In questo caso la crescita è del 20,5%. La Liguria, invece, cresce del 19% arrivando ad una velocità media di 49 Mbps. I risultati dello studio di SOStariffe.it confermano una crescita ridotta per la Basilicata (+12,9%), la Sicilia (+11,9% ma con un valore medio molto elevato, pari a 57 Mbps), la Toscana (+10,5%), la Sardegna (+9.88%) ed il Piemonte (+8%). Leggerissima crescita, invece, per Calabria (+2,5%), Friuli Venezia Giulia (+1%) e Puglia (+0.07%).