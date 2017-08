E’ online l’app BBmap, che permette di conoscere in tempo reale la copertura della banda larga e ultralarga in Italia. Sviluppata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’applicazione si inserisce nella progetto broadband map, il sistema di mappatura nazionale delle Reti di accesso ad Internet che offre in modo semplice e intuitivo informazioni dettagliate sulle reti accesso ad Internet disponibili sull’intero territorio nazionale.

L’applicazione, consultabile da PC e dispositivi mobili, permette di visualizzare statistiche a livello regionale o comunale in tempo reale, verificare servizi e tecnologie disponibili e relativo bacino di utenza. In merito alle infrastrutture, il sistema fornisce dati sulle coperture e sulle reti in rame e fibra ottica, in tecnologia wireless e sulle reti mobili. La mappatura dei servizi offre invece l’indicazione delle velocità delle reti fisse in rame e il dato sul numero di abbonamenti ad Internet nazionali, regionali e provinciali.

Attraverso la BBmap gli utenti possono analizzare autonomamente lo stato di sviluppo dell’offerta di accesso ad Internet relativa al proprio indirizzo di residenza e fare valutazioni comparative sulle diverse tecnologie e velocità disponibili.

La broadband map ha tuttavia una portata più ampia: è uno strumento destinato agli operatori, che possono sfruttarlo per definire i propri piani di investimento, e per le Istituzioni, che possono utilizzare la mappatura per elaborare soluzioni per colmare il divario digitale in relazione a banda larga e ultralarga.