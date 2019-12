Le abitudini di acquisto dei consumatori ormai includono un numero sempre crescente di canali e dispositivi: stare al passo con le tecnologie digitali è oggi fondamentale per il mondo retail. Per competere nell’odierna economia globale guidata dalla tecnologia, i retailer devono quindi cambiare il loro modo di operare. Devono diventare più agili, per rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato. Devono diventare più reattivi, per attirare e servire i clienti. Devono diventare più collaborativi, condividendo i dati con dipendenti, partner e fornitori.

Un approccio omnicanale flessibile e scalabile migliora l’esperienza del cliente e migliora l’efficienza operativa, consentendo ai retailer di adattarsi meglio al mercato. I retailer si sforzano di migliorare la customer experience con nuove applicazioni in-store, hanno necessità di connettività ad alta disponibilità, stabile e a basso costo per supportare i principali servizi POS, e di conseguenza i requisiti di larghezza di banda continuano ad espandersi. Velocità e prestazioni della rete sono requisiti indispensabili per l’accesso alle piattaforme di e-commerce e anche per l’apertura di nuovi punti vendita, che devono essere pienamente operativi nel minor tempo possibile. Anche il funzionamento efficiente e senza interruzioni della supply chain dipende da una rete affidabile.

Molti retailer poi dipendono ancora dall’infrastruttura ISDN – che si avvia velocemente verso l’obsolescenza – per garantire servizi telefonici essenziali come l’help desk. Le soluzioni digitali per dare risposta efficace a tutte queste esigenze vanno però costruite su una base affidabile per avere la necessaria tranquillità che i dati dei clienti siano completamente protetti.

GTT Communications possiede e gestisce una rete internet globale Tier1, e fornisce un ventaglio completo di servizi di cloud networking per connettere le persone all’interno delle organizzazioni, in tutto il mondo, e a qualunque applicazione presente nel cloud.

La rete di GTT si estende in tutto il mondo e, insieme agli oltre 3.500 partner di accesso per l’ultimo miglio, aiuta i retailer a trovare un equilibrio tra costi, disponibilità e prestazioni, in qualsiasi parte del mondo. GTT supporta eCommerce, front-end e back-end dei retailer e offre pacchetti di conformità personalizzati per aiutare i retailer a soddisfare i loro requisiti di conformità, mentre i firewall ad alta disponibilità dispongono di mitigazione IPS / IDS e DDoS per aumentare la sicurezza.

La sua infrastruttura globale e la sua rete a bassa latenza assicurano velocità e prestazioni per l’accesso alle piattaforme di e-commerce. GTT fornisce risorse scalabili per facilitare i cambiamenti di picco, supportando i requisiti su richiesta a livello globale.

Quando i tempi per l’apertura di un nuovo punto vendita sono stretti può supportare una rapida implementazione con le sue risorse di rete proprietarie, i principali fornitori per l’ultimo miglio e le capacità 4G.

Infine, GTT può facilitare la migrazione dei servizi telefonici da ISDN a VoIP e SIP, consentendo ai retailer di supportare i clienti attraverso un’unica piattaforma attendibile e un servizio convergente con rete può comportare risparmi dal 25% al ​​40% sulle bollette telefoniche.

Il marchio di abbigliamento prêt-à-porter femminile Caroll del Gruppo Vivarte, che da oltre 50 anni incarna un guardaroba chic, moderno e femminile che accompagna le donne di tutti i giorni con uno stile elegante e audace, ha scelto GTT per gestire la propria rete WAN internazionale in Europa. La WAN sicura e ad alte prestazioni gestita da GTT collega 173 punti vendita in nove paesi – 28 dei quali in Italia – e il sito di e-commerce con la sede centrale di Caroll.

GTT fornisce connettività al sito di e-commerce e ai negozi Caroll in tutta Europa attraverso collegamenti MPLS e ADSL sicuri, e fornisce anche la connettività wireless 4G che permette ai negozi di nuova apertura di essere operativi nel giro di 15 giorni. La rete internazionale WAN sicura e ad alte prestazioni gestita da GTT opera utilizzando la rete globale IP Tier 1 di GTT, che permette di accelerare i flussi dei dati critici, migliorare la gestione dell’inventario e semplificare gli acquisti online, con un impatto positivo sull’esperienza del cliente. Caroll può così contare su una service experience ottimale, fondata sui valori di semplicità, velocità e agilità.

Tutti gli ordini dei negozi Caroll passano attraverso la rete GTT e ogni notte viene effettuato un calcolo di riassortimento, ma nel 2020 i negozi lavoreranno in tempo reale direttamente sul sistema della sede centrale e saranno in grado di controllare l’inventario in qualsiasi momento. Questa visualizzazione dell’inventario in tempo reale migliorerà la strategia di vendita multicanale del retailer, consentendo di elaborare rapidamente gli ordini effettuati dai clienti online o in negozio.

