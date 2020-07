FTTH: la “vera” fibra in Italia vola a +40% in un anno

Secondo i nuovi dati dell’Osservatorio Agcom da marzo 2019 a marzo 2020 in Italia ci sono stati 1,34 milioni di accessi in FTTH, con un aumento del 39,5% in un anno.

Secondo i nuovi dati dell’Osservatorio Agcom da marzo 2019 a marzo 2020 in Italia ci sono stati 1,34 milioni di accessi in FTTH, con un aumento del 39,5% in un anno. In forte crescita anche l’FWA, che ha registrato un +10% con 1,37 milioni di accessi. Buone anche le performance della VDSL (+8,4 milioni di accessi a + 16,4%), mentre come era prevedibile sono calati gli accessi tramite DSL (6,8 milioni a-14%). In continuità con quanto emerso nei precedenti aggiornamenti dell’Osservatorio, vengono rilevati significativi cambiamenti nella composizione delle tecnologie utilizzate per la fornitura del servizio.

Infatti, se nel marzo 2016 quasi l’88% degli accessi alla rete fissa era in rame, dopo quattro anni questi sono scesi al 44,3% (con una flessione di 9,2 milioni di linee). Nel periodo osservato (marzo 2016-marzo 2020), sono invece cresciuti gli accessi tramite tecnologie qualitativamente migliori, in particolare quelle in tecnologia FTTC (+6,8 milioni di unità), FTTH (+950 mila) e FWA (+ 600 mila).

Tale dinamica si riflette in un aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione commercializzate. Le linee che usano le tecnologie più performanti hanno superato il 60% del totale delle linee a larga banda, il cui quadro competitivo vede TIM quale maggiore operatore con il 42,8%, seguito da Vodafone con il 16,5%, e da Fastweb (15,0%) e Wind Tre (13,8%).

Per quanto riguarda l’utilizzo di Internet, nel mese di marzo 2020, 44,7 milioni di utenti medi giornalieri hanno navigato in rete per un totale di 113 ore di navigazione mensile a persona. Analizzando l’audience dei principali social network, Facebook con 38,4 milioni di utenti unici si conferma la principale piattaforma utilizzata dagli utenti.

Prosegue il trend crescente per Instagram frequentato da 28,8 milioni di utenti unici (+14,2 milioni di utenti rispetto a marzo 2019), così come per i restanti operatori Linkedin (+19,5 milioni di visitatori unici), Pinterest (+30,5milioni di utenti) e Twitter (+24,2milioni di internauti). Tik Tok del gruppo Bytedance, frequentato da 5,4 milioni di utenti, a marzo 2020 supera la performance di Reddit.

Nel segmento della rete mobile, le SIM complessive (103 milioni a marzo 2020) su base annua risultano in flessione di circa 1 milione; le SIM M2M sono cresciute di 2,8 milioni, mentre quelle “solo voce” e “voce+dati” si sono ridotte di 3,8 milioni di unità. Tim si conferma market leader (29,6%), seguita da Vodafone (28,8%) e Wind Tre (26,9%) mentre il nuovo entrante Iliad rappresenta il 5,6% del mercato. Prosegue infine a ritmi sostenuti la crescita della larga banda mobile. Nel primo trimestre del 2020 oltre il 70% delle linee human ha effettuato traffico dati, con un consumo medio unitario di dati stimabile in circa 8,5 GB/mese, in crescita del 58% rispetto a marzo 2019.