I problemi della banda larga sono piuttosto comuni, ma a meno che non si tratti di qualcosa di serio con il proprio fornitore, un semplice riavvio del router di solito sistema le cose. Ma cosa succede se tutto funziona bene tranne che su un solo desktop o laptop? Prima di acquistare un nuovo router, un adattatore Wi-Fi, reinstallare Windows o buttare tutto fuori dalla finestra, ecco alcune cose che potete provare per risolvere i problemi di eccessiva lentezza con la vostra connessione internet.

Ripristinare la scheda di rete

Vale la pena farlo solo per vedere se è colpa dell’adattatore. Potete disabilitarlo e riavviarlo trovando l’adattatore in Impostazioni>Rete e Internet>Centro connessioni di rete e condivisione>Modifica impostazioni scheda. Fate clic con il tasto destro del mouse sulla connessione attualmente in uso e selezionate Disabilita. Lasciate trascorrere qualche secondo, quindi fate doppio clic per abilitarlo di nuovo.

Anche un riavvio del PC può avere lo stesso effetto. Basta ricordare che in Windows 10 è necessario scegliere Riavvia il sistema e non Arresta il sistema perché questa seconda opzione salva lo stato del sistema e non chiude realmente tutto. Se questo passaggio non funziona, provate a eseguire i seguenti comandi. Avviate CMD.exe o PowerShell a seconda della versione di Windows e digitate questi tre comandi, premendo Invio dopo ognuno di essi.

netsh winsock reset catalog

netsh int ipv4 reset reset.log

netsh int ipv6 reset reset.log

Cercare app che limitano la connessione

Se nessuno di questi consigli ha migliorato la situazione, il problema potrebbe dipendere da un’applicazione che sta riducendo la velocità della vostra connessione internet. Alcune app funzionano un po’ come le impostazioni QoS nel router e stabiliscono la priorità, ad esempio, per giochi o streaming video a scapito di altri elementi che non sono sensibili al fattore tempo come i trasferimenti di file o la navigazione sul web.

Se avete una scheda grafica o un processore AMD, consultate l’elenco di app installate per Quick Stream. Questa funzione è progettata per “modellare” il flusso del traffico di rete e migliorare le prestazioni, ma la realtà è che può anche far funzionare alcune cose molto lentamente. Potete disinstallarlo completamente ma, volendo, anche avviarlo e interromperlo. Se non riuscite a vedere AMD Quick Stream in esecuzione in Gestione attività o nell’elenco delle app installate, iniziate a cercare altri processi o app che potrebbero influire sulla velocità Internet. Alcune di queste, segnalate proprio perché tendono a rallentare la velocità della connessione, includono:

AVG Web Tuneup

ASUS GameFirst

LAN Optimizer

XFast LAN

Cos’altro si può provare?

Potete infine provare a disinstallare il driver della scheda grafica. Alcuni proprietari di schede Nvidia hanno riscontrato un aumento della velocità di connessione quando viene disinstallato il driver per la propria scheda grafica. Ovviamente non è la soluzione ideale, ma se vedete che la velocità aumenta e il vostro desktop/laptop ha Wi-Fi a 2,4 GHz, potrebbe valere la pena passare a una connessione cablata per vedere se questo aumenta la velocità con i driver reinstallati. In tal caso, se volete comunque utilizzare il Wi-Fi, provate ad acquistare una scheda Wi-Fi da 5 GHz (a condizione che il router la supporti) e provate a usare quella frequenza.

Allo stesso modo, alcuni utenti hanno scoperto che la scelta di uno standard Wi-Fi più lento rende la connessione più veloce. Sembra un controsenso, ma funziona in alcuni casi.

Per scoprire se questo è il vostro caso, seguite la procedura qui sotto.