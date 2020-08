Apstra presenta l’integrazione di rete avanzata con Juniper Networks

Apstra, pioniere dell’Intent-Based Networking (IBN), ha annunciato oggi l’ultima evoluzione del suo prodotto di punta, Apstra AOS, preparandosi alla rapida crescita del mercato dell’Intent-Based Networking. AOS 3.3 introduce funzionalità IBN avanzate per lo switching di Juniper Networks oltre a un’ampia gamma di miglioramenti operativi e di rete che consentono alle aziende di reagire più rapidamente a tempistiche compresse e turni aziendali imprevisti. Questi miglioramenti puntano ad aumentare la velocità e l’affidabilità del modo in cui le reti vengono distribuite e gestite nel data center.

Secondo un recente report di Global Market Insights, la crescita del mercato delle reti Intent-Based ha superato i 900 milioni di dollari nel 2019 e si stima che crescerà a un CAGR di oltre il 30% tra il 2020 e il 2026. L’adozione accelerata delle soluzioni IBN arriva in un momento in cui i data center devono rispettare le tempistiche compresse del business, offrendo al contempo una semplicità operativa che soddisfi o superi il cloud con una spiccata affidabilità. L’implementazione di una soluzione IBN è fondamentale per le aziende intente a gestire gli sforzi di trasformazione digitale, che richiedono agilità di rete del data center, maggiore disponibilità e ROI migliorato. Le aziende hanno tre volte più probabilità di fallire nei loro sforzi di trasformazione digitale se non trasformano prima le loro reti.

“Il monitoraggio e la gestione delle operazioni del data center continuano a crescere progressivamente più complessi e sempre più mission-critical man mano che le aziende accelerano la loro trasformazione digitale” ha affermato Mansour Karam, fondatore e presidente di Apstra. “IBN è la soluzione su cui molti architetti e operatori di rete contano per aiutare le proprie organizzazioni a tenere il passo. Man mano che l’ascesa di soluzioni IBN diventa prioritaria, estendere le nostre capacità a Juniper Networks, insieme ai miglioramenti operativi, ci consente di fornire la nostra soluzione leader del settore attraverso una più ampia varietà di scelte hardware “.

L’AOS di Apstra è un pezzo fondamentale del puzzle nel guidare verso l’automazione e la convalida a ciclo chiuso. La tecnologia affronta infatti la complessità della rete a cui si trovano di fronte architetti e operatori applicando la convalida e l’analisi day 0 e sfruttando al contempo un’unica fonte di dati di rete.

“Le richieste del rinomato settore dei servizi finanziari della Svizzera necessitano di un’infrastruttura che garantisca i tempi di latenza e di risposta più bassi, con un’elevata efficienza dei costi e alti livelli di affidabilità” spiega Hanspeter Tinner, Chief Service Officer e co-fondatore di Beelastic. “Questo è possibile solo se vengono utilizzate le ultime tecnologie. L’automazione end-to-end e il semplice modello operativo di Apstra ci aiutano a fornire i tempi di risposta più bassi con la massima efficienza in termini di costi e affidabilità”.

Apstra AOS consente alle organizzazioni di automatizzare tutti gli aspetti delle fasi di progettazione, costruzione, distribuzione e gestione della rete. La principale soluzione IBN sfrutta analisi avanzate basate sugli intenti per convalidare continuamente la rete, eliminando così complessità, vulnerabilità e interruzioni che si traducono in una rete sicura e resiliente.