Photoshop sbarca su iPad e nel 2020 arriverà anche Illustrator

L'elenco delle cose che l'iPad non può fare continua a ridursi ora che due delle applicazioni per creativi più famose al mondo come Photoshop e Illustrator sono diventate mobile.

L’elenco delle cose che gli iPad non possono fare si è ridotto drasticamente quando ieri Photoshop è finalmente diventato disponibile per il tablet di Apple. Adobe ha anche confermato che un altro strumento chiave del settore creativo, Illustrator, verrà portato su iPad nel 2020.

Presentando le due app, Simon Longbottom, vicepresidente di Adobe per Creative Cloud Services & Strategy, ha confermato che la società continuerà a migliorare questi prodotti, con l’obiettivo di offrire la parità di funzionalità su tutte le piattaforme supportate. “Stiamo lanciando la prima versione su iPad iniziando con i principali flussi di lavoro di Photoshop (compositing, mascheramento e ritocco), ma aspettatevi molto altro in arrivo”.

Vale forse la pena notare che Photoshop su iPad è già in grado di gestire 500 livelli in una singola immagine e di lavorare con file di immagini da 1 GB, ma è probabilmente altrettanto importante notare che è compatibile con qualsiasi iPad con a bordo iOS 13, il che significa che potete usarlo anche sui mini iPad meno recenti.

Ovviamente, l’industria continua a evolversi e Adobe non gode più dello stesso livello di dominio di una volta. Certo, Photoshop rimane uno strumento chiave del settore, ma ora deve affrontare una forte concorrenza da parte di applicazioni come Affinity Photo e Pixelmator. Tuttavia, la compatibilità con le versioni precedenti e gli investimenti precedenti nella creazione di risorse creative utilizzando gli strumenti dell’azienda significano che la maggior parte delle più grandi aziende grafiche del mondo ha ancora bisogno di Photoshop, se non altro per aprire e modificare i file in formato PSD. Adobe Photoshop su iPad è disponibile per tutti i clienti Creative Cloud abbonati a Photoshop o come app a pagamento sull’App Store.

Illustrator arriverà nel 2020

Adobe ha inoltre confermato l’intenzione di introdurre Illustrator per iPad nel 2020. Compatibile con Apple Pencil, Illustrator su iPad trasformerà il vostro tablet Apple in un potente strumento per l’illustrazione basata su vettori e utilizzerà un’interfaccia utente “iPad-ified”. L’iPad è un prodotto connesso, quindi consente di lavorare con gli stessi documenti su tutti i vostri dispositivi e fornisce l’accesso a tutti i prodotti basati su cloud di Adobe.

L’implicazione è chiara. La serie di miglioramenti per iPad introdotti ultimamente da Apple aveva già fatto avanzare la piattaforma come dispositivo di produttività. La decisione di Adobe di rendere disponibili su tablet due delle app creative più usate e apprezzate al mondo del mondo serve anche per considerare iPad come un sostituto sempre più credibile di un laptop.

Seguendo il flusso: AR e AI

Anche Adobe Aero è interessante. La compagnia americana sta chiaramente salendo a bordo del carro della Realtà Aumentata (AR) e questa nuova app permetterà essenzialmente di costruire esperienze AR senza dover sapere scrivere del codice. Adobe Aero permette infatti di creare file PSD combinando varie risorse di imaging (e le librerie di risorse creative di Adobe) per dare vita a esperienze AR utilizzando unicamente strumenti grafici.

Adobe sta inoltre esplorando l’uso dell’intelligenza artificiale nelle sue app creative. L’introduzione della sua nuovissima app Photoshop Camera combina alcune delle funzionalità di Photoshop all’interno di un’app che consente agli utenti di applicare effetti di imaging standard del settore quando scattano una foto. L’app include una libreria di obiettivi ed effetti unici di artisti di spicco, ma Adobe ha inserito più intelligenza artificiale anche nella versione desktop di Photoshop sotto forma di Sensei AI.

Cosa ci aspetta?

La direzione che sta prendendo Adobe è abbastanza chiara. La società ha esaminato l’evoluzione dei dispositivi mobili e riconosce che le sue soluzioni devono cambiare di conseguenza, in particolare ora che i dispositivi mobile di fascia alta sono abbastanza potenti per eseguire applicazioni complesse. Per Apple il fatto che due delle app più importanti del mondo si possano utilizzare su iPad è una testimonianza del suo impegno pluriennale per garantire che i suoi dispositivi mobile siano in grado di reggere queste applicazioni professionali.