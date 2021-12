Creative Cloud Express: la creatività alla portata di tutti

Adobe annuncia un nuovo prodotto freemium pensato per web e mobile che offre a tutti la possibilità di creare e condividere contenuti multimediali in modo semplice e veloce

Adobe ha lanciato Creative Cloud Express un pacchetto di soluzioni per grafica e video non rivolto agli specialisti del settore, ma a tutte quelle aziende, professionisti e creatori di contenuti che vogliano uno strumento semplice, veloce ed economico da utilizzare per creare post social, volantini, brevi video e contenuti multimediali in genere.

L’idea è di permettere di creare rapidamente contenuti grafici e video potendo sfruttare da una vasta libreria di modelli preconfezionati, immagini stock e font, senza dover imparare a usare software professionali complessi come InDesign, Photoshop o Illustrator.

Creative Cloud Express può essere usata su ogni web browser o con app per iOS e Android (è disponibile anche un’applicazione per Windows 10 nel Microsoft Store, ma di fatto è una versione minimale di Edge che apre una pagina web), ed è disponibile in una versione gratuita – con alcune limitazioni ma senza pubblicità, perfettamente utilizzabile e senza alcuna filigrana promozionale sulle immagini prodotte – e una versione premium al costo di 12,19 euro al mese (o 121,99 euro per un anno).

Creative Cloud Express è frutto di un lavoro decennale di ricerca e sviluppo ed estende e sostituisce Adobe Spark, prodotto che non ha riscosso il successo sperato. Anche se a prima vista Creative Cloud Express sembra possa essere un diretto concorrente di Canva (guardando l’homepage i due si mostrano all’utente con un’interfaccia molto simile), l’offerta di Adobe, anche nella sua versione gratuita, risulta molto più completa e professionale rispetto al rivale presente sul mercato, offrendo agli utenti l’accesso a migliaia di modelli, risorse di progettazione e Adobe Fonts, una raccolta limitata di foto esenti da royalty della raccolta Adobe Stock, funzioni di modifica base ed effetti fotografici, come rimozione dello sfondo e animazione.

All’interno della Premium abbiamo a disposizione 20.000 font Adobe premium, 175 millioni di immagini Adobe Stock royalty-free e 100 GB di archiviazione Cloud, gestire e condividere i propri modelli e risorse con Creative Cloud Libraries. Con il piano a pagamento, inoltre, si potranno usare applicazioni mobile come Photoshop Express, Spark Video, Spark Page e Premiere Rush. Funzioni di modifica premium, come perfezionamento dell’effetto ritaglio, ridimensionamento e gruppi grafici, convertire ed esportare da e verso PDF e altri tipi di file.

Chi è già abbonato alla Creative Cloud completa, ha accesso anche a tutte le funzioni della versione Express. Adobe ha anche rimarcato l’impegno in ambito Education, offrendo la versione Premium a titolo gratuito per Scuole e Università (al momento solo negli Stati Uniti). Il rilascio della Creative Cloud Express per le aziende e Teams è invece previsto nel 2022.

Se si passa dalla versione a pagamento a quella gratuita le immagini stock già inserite in un progetto verranno mantenute, anche se sono disponibili solo nella versione premium.

Creative Cloud Express consente a tutti di esprimere la propria creatività con facilità, indipendentemente dal proprio livello di competenze, attraverso la tecnica del drag and drop, Creative Cloud Express fa leva su Adobe Sensei, il framework AI e Machine Learning di Adobe e tutta la tecnologia che c’è dietro alle applicazioni di punta come Photoshop, Premiere e Acrobat.

Le “Quick Actions” basate su Adobe Sensei permettono la rimozione dello sfondo dalle foto, tagliare e modificare video, trasformarli in GIF e convertire ed esportare PDF in pochi clic. Gli utenti possono condividere i materiali tra di loro per garantire coerenza del brand e tra i team di lavoro.

Con Creative Cloud Express, si possono creare pagine Web a pagina singola come portfolio, curriculum, presentazioni, post di blog e gallerie fotografiche. Si possono utilizzare queste pagine Web anche per mostrare un catalogo di prodotti, pubblicizzare offerte speciali o fungere da newsletter settimanale o mensile per le aziende.

Le funzionalità uniscono funzioni di branding, come la coerenza dello stile tra progetti e formati, con la capacità di organizzare i progetti per ciascuno dei marchi o delle campagne su cui si lavora. Con Creative Cloud Express sarà infatti possibile non solo integrare il proprio logo nei progetti, ma anche creare contenuti coerenti con il proprio marchio in poco tempo. Si possono caricare risorse del brand e applicare font, colori coordinati e loghi ufficiali a qualsiasi progetto con un solo tocco.

Per tutti gli abbonati a Creative Cloud che utilizzano strumenti professionali, Creative Cloud Express può aggiungere un valore significativo al processo creativo: dalla prototipazione alla brand identity, alla pubblicazione di contenuti creativi sui social media, ma soprattutto la velocità di realizzazione e condivisione tra tutte le applicazioni della CC.

“Ognuno di noi ha una storia da raccontare ed è nostro compito e missione consentire a tutti di esprimere le proprie idee“, ha affermato Scott Belsky, chief product officer e executive vice president, Creative Cloud, Adobe. “In questo momento storico unico, in cui milioni di persone stanno costruendo un brand – personale o professionale – siamo entusiasti di lanciare Creative Cloud Express, uno strumento semplice basato su template predefiniti che unifica il processo di creazione, collaborazione e condivisione in modo che chiunque possa realizzare contenuti creativi con facilità“.

Creative Cloud Express non è una versione ridotta e semplificati e minimalista degli strumenti professionali in casa Adobe, ma ha una nuova linea di sviluppo a cui l’azienda intende dare priorità per posizionarsi in un mercato in forte crescita, contrariamente a quello della grafica professionale legata alla stampa.