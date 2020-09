Tablet in area EMEA: un secondo trimestre in grande ascesa

Secondo le ultime stime di IDC il mercato dei tablet in area EMEA è cresciuto nel secondo trimestre del 2020 del 23,8% su base annua, raggiungendo gli 11,9 milioni di unità spedite. Non accadeva dal 2013.

Secondo le ultime stime di IDC il mercato dei tablet in area EMEA è cresciuto del 23,8% su base annua, raggiungendo gli 11,9 milioni di unità spedite nel secondo trimestre del 2020. I tablet si sono comportati positivamente per la prima volta in sei anni in EMEA e hanno registrato la crescita più forte dal 2013, quando il mercato non aveva ancora raggiunto la maturità. Il segmento consumer è stato il motore principale di questa crescita, con un inatteso +27,1% su base annua. Questo balzo in avanti è stato sicuramente innescato dalla pandemia COVID-19 e dall’improvvisa necessità di acquisire dispositivi per il tempo libero e l’istruzione durante il lockdown.

“La domanda di tablet in Europa occidentale è rimasta robusta per tutto il trimestre, poiché i tablet sono emersi come un’alternativa affidabile e conveniente per i consumatori per soddisfare le loro esigenze di consumo di contenuti e fornire accesso alla scuola a distanza durante il lockdown” ha affermato Helena Ferreira, analista di IDC. Il mercato dei tablet dell’Europa occidentale è cresciuto del 28,3% su base annua nel secondo trimestre dell’anno, mentre l’Europa centrale e orientale (CEE) e il Medio Oriente e Africa (MEA) sono aumentati rispettivamente del 26,9% e del 10,8% su base annua.

“I mercati dei tablet CEE e MEA nel secondo trimestre dell’anno si sono comportati molto meglio del previsto” ha affermato Stefania Lorenz, VP di IDC EMEA. “L’aumento della domanda di tablet da parte dei consumatori è stato guidato dalla mancanza di notebook sul mercato. In effetti, non ci si aspettava che i tablet fossero la prima scelta per la scuola o il lavoro a casa, ma gli studenti più giovani e i bambini si sono invece dotati di tablet e non di notebook. Il lavoro e l’istruzione da casa hanno spinto la domanda a volumi elevati sia in area CEE, sia in quella MEA.”

Samsung ha mantenuto la leadership in EMEA con una solida performance in tutta la regione (market share del 28,3%), in particolare grazie a un numero elevato di spedizioni in alcune economie in via di sviluppo. Apple è rimasta al secondo posto, trainata dalla popolarità dell’iPad tra i consumatori dell’Europa occidentale e da soluzioni formative interessanti. Huawei ha mantenuto il terzo posto, con il fornitore sempre più aggressivo nello spingere i suoi tablet attraverso campagne promozionali e offerte in bundle. La crescente trazione per i dispositivi slate di Lenovo nel settore dell’istruzione ha assicurato il quarto posto al fornitore cinese, mentre Amazon ha beneficiato dell’aumento delle vendite online durante il lockdown fino a riguadagnare il quinto posto.

Il mercato dei tablet EMEA dovrebbe aumentare del 10,9% su base annua nel terzo trimestre 2020 che si concluderà a fine settembre e chiudere il 2020 con una crescita del 3,7% su base annua. Contrariamente alle aspettative di tre mesi fa, il mercato non ha rallentato da giugno. Si prevede anzi che il numero crescente di dispositivi per famiglia contribuirà a mantenere un vivace terzo trimestre di calendario.

“Nonostante l’allentamento delle restrizioni in tutta la regione dovute alla pandemia, il comportamento pubblico rimane cauto in generale” ha affermato Daniel Goncalves, responsabile della ricerca di IDC per il settore Western Europe Personal Computing Devices. “Pertanto, le entrate che altrimenti sarebbero state spese per le vacanze o altre attività sono state destinate all’home entertainment, e questo ha portato un grande beneficio al settore dei tablet”.

L’istruzione continuerà ad avere un forte impatto sulle prestazioni dei tablet nel terzo trimestre, poiché il numero di progetti per digitalizzare le scuole è destinato a espandersi. Le prospettive per il quarto e ultimo trimestre e oltre rimangono però prudenti dopo due trimestri di forti spedizioni e l’impatto imminente della recessione economica sulla spesa per consumi.