Sette tastiere bluetooth e wireless per lavorare con tablet e smartphone

Le tastiere bluetooth sono uno degli strumenti da considerare per facilitare il lavoro in mobilità attraverso device come tablet e smartphone. Le tastiere a schermo vanno bene per digitare testi brevi e fare ricerche su Google, ma non bastano per la composizione vera e propria di documenti. In questi casi è necessaria una tastiera fisica, che rende la digitazione più comoda, veloce e, soprattutto, più accurata.

Da anni sono disponibili tastiere portatili, ma l’ultima generazione di modelli leggeri e facilmente trasportabili rende ancora più facile lavorare con tablet e smartphone, in una ottica che tende allo smart working. I modelli migliori offrono una gamma completa di tasti, collegamento rapido tramite Bluetooth e un supporto per il dispositivo che permette di trasformare qualsiasi superficie piana in una scrivania improvvisata: basta solo abbinare la tastiera wireless all’iPad o al tablet e si può lavorare tranquillamente.

Che utilizziate iPad o iPhone, dispositivi Windows o Android o se siete anche alla ricerca di una tastiera bluetooth per pc, troverete quella che fa per voi tra le sette qui proposte. Alcune di esse non sono propriamente “portatili”, ma possono trasformare il vostro dispositivo mobile in un sistema desktop completo.