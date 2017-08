Dei risultati del terzo trimestre fiscale 2017 di Apple annunciati ieri da Cupertino abbiamo già parlato ieri in questa news, sottolineando tra le altre cose l’inaspettata crescita degli iPad dopo anni (almeno tre) in cui i tablet di Apple avevano fatto segnare continui cali. Parliamo infatti di un +15% anno su anno per quanto riguarda le vendite (11,4 milioni di pezzi) e di un fatturato che, pur rimanendo il quarto come importanza negli introiti totali di Apple, ha toccato quota 4,9 miliardi di dollari.

In questo caso si tratta però “solo” di un +2% anno su anno e ciò ha spinto diversi analisti a ritenere che il modello trinante di questa ripresa sia stato l’iPad 2017, lanciato da Apple questa primavera e venduto negli USA a partire da 329 dollari e in Italia da 409 euro. Apple non ha fornito i dati esatti di vendita per ciascun modello di iPad, ma contando appunto l’incremento di pezzi venduti e il fatturato relativo cresciuto solo del 2% è logico pensare che sia stato proprio questo iPad “economico” a spingere così in alto le vendite.

Ricordiamo che iPad 2017 è leggermente più spesso di iPad Air (7,5 mm contro 6,1), monta il processore A9 e ha un nuovo display Retina più luminoso. Tra le altre caratteristiche ricordiamo anche il supporto per le bande LTE in tutto il mondo, Wi-Fi 802.11ac, sensore di impronte digitali Touch ID, fotocamera da 8 megapixel con riprese video 1080p, più fotocamera frontale FaceTime da 1,3 megapixel e riprese video 720p.

Un modello che proprio grazie al prezzo aggressivo (sempre in ambito Apple) e alle prestazioni comunque più che buone sembra essere piaciuto molto agli utenti e, su questo versante, la decisione di Apple di rendere più appetibile il proprio tablet sembra aver dato i suoi frutti. Anche perché, con iPad mini 4 che costa persino di più di iPad 2017, i 409 euro di partenza di quest’ultimo rappresentano una cifra molto invitante.

Sarebbe poi interessante vedere come si sono comportati i nuovi iPad Pro da 10,5’’ e da 12,9’’, sebbene la loro uscita sul mercato a metà giugno sia fin troppo recente per fornire dati significativi, considerando che il terzo trimestre fiscale 2017 di Apple si è chiuso l’1 luglio.