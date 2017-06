La testata BareFeats ha voluto saggiare le prestazioni del nuovo iPad Pro da 10,5’’ disponibile da poco sul mercato mettendole a confronto con quelle degli ultimi MacBook Pro da 13’’, ovvero il modello uscito a fine 2016 e il restyling con processori Intel Core Kaby Lake annunciato da Apple alla WWDC 2017 della scorsa settimana.

I benchmark sono stati eseguiti con Geekbench e, sebbene simili test non vogliano dire che il vincitore offre un’esperienza di utilizzo migliore, è comunque interessante notare come il nuovo iPad Pro da 10,5’’ risulti in alcuni casi più prestante del MacBook Pro.

Nei test a singolo core i due MacBook Pro hanno la meglio con 4.650 punti (versione 2017 con Intel Core i7) e 4.417 (versione 2016 con processori Skylake), mentre iPad Pro da 10,5’’ e iPad Pro da 12,9’’ hanno raggiunto rispettivamente 3.951 e 3.920 punti.

Passando però ai testi multicore, l’iPad Pro da 10,5’’ supera con 9332 punti il MacBook Pro del 2016 fermo a 8509 punti, mentre il MacBook Pro con Kaby Lake supera tutti con 10261 punti. I test sulla GPU mostrano invece una situazione più allineata, con circa 27000 punti raggiunti da quasi tutti i dispositivi testati con l’unica eccezione del MacBook Pro più recente, che stranamente si ferma a 26353 punti,

Si sapeva che il nuovo processore A10X Fusion a 6 core montato sull’iPad Pro da 10,5’’ sarebbe stato potente, ma in pochi potevano aspettarsi simili risultati, che sono arrivati anche grazie ai 4 GB di RAM e all’ottimizzazione ormai impeccabile di iOS. A questo punto, con iOS 11 che dopo l’estate porterà un’esperienza quasi da laptop sul nuovo iPad Pro e non solo (dock, multitasking evoluto, drag&drop), si potrà davvero parlare di un forte avvicinamento tra tablet e laptop in casa Apple anche a livello di prestazioni pure.