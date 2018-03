Secondo Jun Zhang, analista di Roseblatt Securities che ha riportato il rumor in una nota consegnata agli sviluppatori, Apple presenterà i nuovi iPad Pro del 2018 all’evento WWDC, che quest’anno dovrebbe tenersi dal 4 al 8 giugno al McEnery Convention Center di San Jose. Tutto è da prendere con le solite cautele, ma a quanto pare Apple ha in mente per i suoi nuovi tablet di fascia alta un trattamento simile a quello riservato ad iPhone X.

Parliamo quindi di iPad Pro con riconoscimento facciale Face ID e quindi con fotocamere TrueDepth per la mappatura 3D del volto, anche se non è dato come certo il design borderless di iPhone X e quindi la presenza del notch (essenziale proprio per ospitare tutta la sensoristica frontale). Apple potrebbe insomma inserire tutto quello che serve per il FaceID nella cornice superiore scegliendo quindi un design ancora tradizionale e non borderless, ma adesso come adesso si tratta solo di supposizioni.

Pare invece poco probabile la scelta di un pannello OLED per il display per una questione di costi. Aspettiamoci dunque un classico LCD-IPS, anche se l’OLED potrebbe essere riservato a un modello top di gamma dal costo molto impegnativo.

Per il resto le previsioni di Zhang parlano di due modelli (i già noti 10.5’’ e 12.9’’), di un form-factor meno ingombrante rispetto alla serie dello scorso anno e di un processore A11X Bionic, che potrebbe vedere una configurazione a otto core contro i sei dell’A11 presente oggi su iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus.