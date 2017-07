Sarà per l’uscita del nuovo Surface Pro 2017 o per il periodo estivo. Fatto sta che Microsoft ha messo in offerta sul suo store online italiano tutti i modelli di Surface Pro 4, con sconti che arrivano anche a 650 euro sul listino ufficiale. La promozione dovrebbe durare pochi giorni e quindi, nel caso foste interessati a uno dei modelli in offerta, vi conviene affrettarvi.

Ricordiamo che i Surface Pro 4 di Microsoft montano processori Intel Core Skylake di sesta generazione nelle versioni M3, Intel Core i5 e Intel Core i7. Si può scegliere fino a un massimo di 16 GB di RAM e di 512GB di storage in formato SSD. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro e il display touch in formato 3:2 da 12,3’’ ha una risoluzione di 2736×1824 pixel.

La connettività è affidata a Wi-Fi ac e Bluetooth 4.0, mentre a livello di connessioni troviamo una porta USB 3.0 full-size, un lettore di schede microSD, il jack per cuffie e una Mini DisplayPort. La tastiera-cover va acquistata a parte, mentre la Surface Pen, a parte il modello da 699 euro, è compresa nella confezione.

Questa la lista dei Surface Pro 4 in offerta.