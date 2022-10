Come molti avevano profetizzato qualche giorno fa, ieri Apple ha annunciato i nuovi iPad e iPad Pro, che saranno disponibili in Italia dal 26 ottobre con prezzi compresi tra 589 e 3044 euro. L’iPad di decima generazione si caratterizza innanzitutto per il nuovo design a tutto schermo e per il display Liquid Retina da 10,9 pollici rispetto a quello precedente da 10.2 pollici. Al suo interno troviamo il SoC proprietario A14 Bionic già visto a bordo dell’iPad Air del 2020 (un deciso passo avanti in termini di prestazioni e consumi rispetto al precedente A13).

Il nuovo display offre una risoluzione di 2360×1640 pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone, mentre come connettività il nuovo iPad supporta il Wi-Fi 6 e la versione cellular 5G consente permette di raggiungere velocità di picco fino a 3,5 Gbps. Accogliamo con piacere anche lo spostamento del Touch ID sul pulsante di accensione e la porta USB-C, che oltre a offrire una ricarica più veloce rispetto all’interfaccia Lightning permette di collegare al tablet un gran numero di accessori.

Arriva inoltre la compatibilità con Apple Pencil di prima generazione, anche se servirà un adattatore da USB-C a Apple Pencil per l’abbinamento e la ricarica. L’adattatore sarà incluso nella confezione della nuova versione di Apple Pencil (prima generazione), mentre nel caso aveste già una Apple Pencil potrete acquistarlo separatamente a 10 euro.

Le novità continuano con le fotocamere, grazie a un modulo frontale ultragrandangolare da 12 MP e a uno posteriore sempre da 12MP con grandangolo e supporto per la registrazione di video in 4K. Apple propone inoltre Magic Keyboard Folio, una nuova tastiera realizzata proprio per questo nuovo iPad caratterizzata da tasti di dimensioni regolari con corsa di 1 mm, dall’aggancio diretto allo Smart Connector sul lato dell’iPad e da un trackpad con superficie cliccabile e compatibile con i gesti Multi-Touch. Il nuovo iPad, così come il fratello maggiore iPad Pro, arriverà direttamente con a bordo iPad OS 16, con prezzi a partire da 589 euro per la versione Wi-Fi da 64GB e da 789 euro per quella 5G sempre da 64 GB. Qui trovate tutte le versioni e tutti i prezzi.

Passiamo ora all’iPad Pro, che come già preventivato monta il SoC M2 (già visto a bordo degli ultimi MacBook Air e MacBook Pro) e mantiene i form-factor di sempre, ovvero 11 e 12,9 pollici. Secondo Apple questo chip a 5 nm offre, rispetto all’M1, un incremento fino al 18% delle prestazioni, ha il 25% in più di transistor, una banda di memoria di 100 Gbps (+50%) e permette fino a 16GB di memoria unificata.

Grazie a tali prestazioni, il nuovo iPad Pro è in grado di catturare video ProRes e la velocità per la trascodifica di video ProRes è triplicata. Troviamo inoltre connettività Wi-Fi 6E con velocità massima in download fino a 2,4 Gbps e, per gli utenti di Apple Pencil, il pennino viene rilevato dal tablet quando si trova a un’altezza di 12 mm dal display, con il risultato di una maggior precisione e una maggior facilità d’uso.

Grazie ad iPad OS 16, questo nuovo modello Pro offre in particolare tre feature di produttività che Apple ha voluto sottolineare:

Stage Manager offre un’esperienza di multitasking completamente nuova, organizzando in automatico app e finestre e semplificando il passaggio da un’attività all’altra. Entro la fine dell’anno, Stage Manager supporterà i monitor esterni con risoluzione fino a 6K: l’utente potrà creare il suo spazio di lavoro ideale, tenendo aperte per esempio fino a quattro app su iPad e fino a quattro app sul monitor esterno.

Le app di livello desktop aprono la strada a nuove funzionalità ottimizzate per il display di iPad Pro. Sono ancora più potenti grazie a nuovi elementi e interazioni, come l'opzione di annullare e ripetere le azioni a livello di sistema, un'esperienza di ricerca e sostituzione riprogettata, un nuovo menu con le azioni più comuni, barre degli strumenti personalizzabili, la possibilità di modificare le estensioni dei file e vedere le dimensioni delle cartelle in File e molto altro.

Grazie alla Modalità Riferimento, iPad Pro 12,9″ con Display Liquid Retina XDR è in grado di soddisfare i requisiti cromatici richiesti per attività di revisione e approvazione, color grading e compositing, per cui l'accuratezza dei colori e la fedeltà delle immagini sono fondamentali. Chi usa iPad Pro per lavoro, per esempio chi si occupa di fotografia e videomaking, può modificare immagini e video HDR per renderli più realistici, mentre chi lavora sui set cinematografici può vedere in anteprima i contenuti con un profilo colore che rispecchia la ripresa finale.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 1069 euro per l’iPad Pro da 11’’ solo Wi-Fi da 128 GB (1269 euro per la versione 5G), mentre per la versione più grande da 12,9’’ i prezzi partono da 1469 euro per il modello Wi-Fi da 128 GB e da 1669 euro per quello 5G, fino a toccare i 3044 euro per l’iPad Pro 5G da 12,9’’ con 2 TB di storage.