Abbiamo superato da poco la metà di ottobre e ci stiamo tutti chiedendo la stessa cosa: quando uscirà tutto il nuovo hardware Apple di cui si parla ormai da settimane? Potremmo finalmente conoscere parte della risposta visto che secondo Mark Gurman di Bloomberg le prime novità potrebbero arrivare nel giro di pochi giorni.

Nella sua newsletter settimanale Power On, Gurman riferisce che Apple sta pianificando di lanciare nuovi aggiornamenti per iPad Pro e iPad. Il nuovo iPad Pro assomiglierà ai modelli attuali (che a loro volta non sono cambiati dal 2018), ma offrirà prestazioni migliori grazie al SoC M2. Ci sono anche voci secondo cui i nuovi iPad Pro potrebbero essere dotati di ricarica wireless e MagSafe, ma le dimensioni dello schermo e altre specifiche dovrebbero rimanere le stesse, comprese le differenze del display tra i modelli da 11 e 12,9 pollici, come confermato anche in un tweet da Ross Young di Display Supply Chain Consultants.

L’iPad di decima generazione vedrà invece un cambiamento molto più significativo, con un display da 10,5 pollici più grande, bordi piatti e USB-C. Ci sono voci contrastanti su quanto sarà profonda questa riprogettazione (il nuovo modello potrebbe perdere del tutto il pulsante Home), ma lo stesso Gurman si limita a dire che sarà “l’aggiornamento più significativo dell’Pad entry-level da molti anni a questa parte”.

Non è poi del tutto chiaro cosa intenda Gurman per “giorni”. Presumibilmente ciò significa che questi nuovi dispositivi appariranno sul sito di Apple domani o mercoledì mattina (Apple raramente rilascia nuovi prodotti il lunedì). Ma potrebbero arrivare anche la prossima settimana, che tecnicamente rientrerebbe ancora nei “giorni” citati dal giornalista. Sempre secondo Gurman iPadOS 16.1 non sarà distribuito prima del 24 ottobre e quindi, anche se i nuovi iPad arriveranno questa settimana, probabilmente non verranno consegnati fino a quella successiva. Infine, come abbiamo scritto qui, Apple ha pronta anche una raffica di nuovi Mac per un lancio entro fine mese, tra cui Mac mini e MacBook Pro da 14 e 16 pollici con SoC M2.