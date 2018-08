Mentre stiamo aspettando la presentazione ufficiale del Galaxy Note 9 attesa nei prossimi giorni, Samsung ci ha sorpresi con l’annuncio di un suo altro dispositivo mobile legato alla produttività, il Galaxy Tab S4. E questa volta il colosso coreano non punta a sfidare solo l’iPad Pro, ma anche il Surface Laptop.

Resta da vedere se questa strategia funzionerà, ma Samsung sta chiaramente cambiando passo con il Galaxy Tab S4. Piuttosto che promuovere le sue funzionalità consumer e multimediali, Samsung sta infatti insistendo molto sulla natura 2-in-1 del dispositivo e sulla sua capacità di passare da un’interfaccia Android tradizionale alla modalità desktop DeX. Samsung ha lanciato DeX lo scorso anno con l’uscita del Galaxy S8 e da allora questa feature si è evoluta da una dock esterna a un singolo cavo HDMI. È inoltre possibile utilizzare l’interfaccia DeX sullo schermo del tablet stesso collegando una tastiera e un mouse compatibili.

Il Galaxy Tab S4 rappresenta un importante aggiornamento rispetto al Tab S3, offrendo un nuovo design, migliori specifiche tecniche e una particolare attenzione alla produttività. Dove ad esempio il Galaxy Tab S3 era dotato di un display Super AMOLED HDR da 9,7 pollici con risoluzione di 2048 x 1536 pixel, lo schermo del Tab S4 è più grande di un pollice (10,5’’) e si spinge fino a 2560 x 1600 pixel, diventando così quasi identico al display dell’iPad Pro 10,5 pollici con risoluzione di 2224 x 1668 pixel.

Insieme al nuovo display Samsung ha eliminato il pulsante Home e ridotto le cornici per renderle uniformi su tutto il dispositivo. Il risultato è un tablet attraente e anche il retro completamente in vetro non passa inosservato. Queste le specifiche tecniche nel dettaglio.

Dimensioni: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm

Processore: Snapdragon 835

Peso: 480 grammi

RAM: 4 GB

Storage: 64 GB

Fotocamera: 13 MP, f/1,9

Batteria: 7.300 mAh

Connettività: 4G LTE Cat. 16, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO, WiFi Direct, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, Galileo, Beidou

Audio: suono surround con Dolby Atmos

Sistema operativo: Android Oreo 8.1

La batteria rappresenta il più grande upgrade rispetto al modello precedente, con un extra di 1.300 mAh che dovrebbe prolungare la durata di almeno un paio d’ore, anche tenendo in considerazione il display più grande. Secondo Samsung il Galaxy Tab S4 può raggiungere un’autonomia di 16 ore di riproduzione video, rispetto alle 12 ore del Tab S3. Visto però che la batteria da 8,534 mAh dell’iPad da 10,5 pollici promette solo 10 ore di riproduzione video, la stima di Samsung ci pare francamente un po’ troppo ottimista.

Una cosa che invece non troverete sul Galaxy Tab S4 è un pulsante dedicato a Bixby. Mentre Samsung è stata implacabile nello spingere il suo assistente virtuale e vocale con tasti dedicati sui suoi smartphone Galaxy di punta, non ne ha aggiunto uno qui, sebbene si possa accedere a Bixby tramite comandi vocali. Samsung ha anche inserito microfoni far field in modo da poter attivare Bixby o Google Assistant anche da una certa distanza dal tablet.

Mentre potrete sicuramente divertirvi con il Galaxy Tab S4, non c’è dubbio che questo 2-in-1 sia progettato per il lavoro. Samsung vende un’apposita tastiera dock per circa 150 euro che permette non solo di digitare più comodamente, ma anche di sbloccare anche la già citata modalità DeX. Potrete così accedere alla modalità DeX in stile PC direttamente sul display del Galaxy Tab S4 e ciò, tra le varie cose, consentirà di ridimensionare le finestre e di gestire il multitasking come fareste con un laptop Windows. Ed è anche possibile estendere facilmente lo schermo dell’S4 utilizzando un unico cavo. Invece di una dock apposita infatti è sufficiente collegare un cavo da USB-C a HDMI a un monitor per godersi l’esperienza DeX a schermo intero.

Come sempre Samsung includerà una S-Pen nella confezione, che continua però a rimanere inferiore all’Apple Pencil. Se infatti è molto probabile che per il Note 9 Samsung includerà un nuovo stilo Bluetooth, il Galaxy Tab S4 verrà fornito con la S-Pen di precedente generazione. Samsung dice che è stata “raffinata”, ma in pratica ha gli stessi 4.096 livelli di pressione e le stesse caratteristiche fisiche del modello che già conosciamo.

Il Galaxy Tab S4 sarà disponibile in Italia a partire dalla fine di agosto nelle colorazioni Black e Grey a 729 euro per la versione solo Wi-Fi e a 799 euro per quella con anche connettività LTE.