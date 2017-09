Se nei giorni scorsi abbiamo riportato la notizia del calo di prezzi di iPhone SE, 6s, 6s Plus, 7 e 7 Plus, oggi riportiamo una notizia molto meno gradita, ovvero l’aumento dei prezzi degli iPad Pro da 10,5’’ e 12,9’’. Escludendo infatti i modelli da 64 GB, il cui prezzo è rimasto invariato, tutti gli altri hanno subito un aumento di ben 70 euro, che ha così portato l’iPad Pro da 12,9’’ con 512 GB di storage a costare ben 1459 euro.

Secondo 9to5Mac il motivo di questo rincaro, che ha interessato tutti i mercati, è da ricercare nell’aumento dei costi delle memorie flash NAND utilizzate da Apple per gli iPad Pro. Una notizia che non suona certo nuova, tanto che già in occasione degli ultimi risultati finanziari di Cupertino il CFO Luca Maestri si era detto preoccupato proprio per il costante aumento dei prezzi delle memorie.

A questo punto viene logico pensare che anche le versioni da 256 GB di iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus siano interessate da questo rincaro e anche in questo modo si spiegherebbero in parte i prezzi così alti. Stranamente però il taglio dei prezzi sui vecchi iPhone accennato prima suggerisce che questo rincaro interessi solo le memorie da 256 e 512 GB, visto che gli iPhone meno recenti da 128 GB non hanno subito alcun aumento di prezzo (che anzi è diminuito).

In ogni caso questo è il nuovo listini prezzi italiano degli iPad Pro.

iPad Pro 10.5

Wi-Fi da 64GB – 739€

Wi-Fi da 256GB – 909€

Wi-Fi da 512GB – 1129€

Wi-Fi + Cellular da 64GB – 899€

Wi-Fi + Cellular da 256GB – 1069€

Wi-Fi + Cellular da 512GB – 1289€

iPad Pro 12.9

Wi-Fi da 64GB – 909€

Wi-Fi da 256GB – 1079€

Wi-Fi da 512GB – 1299€

Wi-Fi + Cellular da 64GB – 1069€

Wi-Fi + Cellular da 256GB – 1239€

Wi-Fi + Cellular da 512GB – 1459€