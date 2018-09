Nel 2022 si spenderanno 1,8 trilioni di dollari in soluzioni di mobilità

La spesa globale per le soluzioni di mobilità raggiungerà 1,8 trilioni di dollari nel 2022, con i consumatori che si prevede forniranno oltre il 70% degli investimenti durante il periodo di previsione. Secondo le nuove stime di IDC più della metà di questo importo andrà verso i servizi di connettività mobile e la maggior parte del resto verso i dispositivi, principalmente smartphone.

IDC prevede che la crescita nel settore consumer sarà variabile ma positiva, con un tasso di crescita annuale composto di cinque anni (CAGR) del 2,2%. “Persino le industrie che in genere sono lente nell’adottare tecnologie, come le costruzioni, i servizi personali e di consumo, stanno implementando strategie mobile” ha affermato Jessica Goepfert, vicepresidente di IDC.

“Nelle industrie incentrate sul consumatore come il retail e il banking, i progetti di mobilità sono focalizzati sulla creazione e sulla consegna di esperienze cliente avanzate, con la speranza di fidelizzare. I segmenti con un focus più operativo, come la produzione e la costruzione, apprezzano invece l’efficienza e il guadagno di produttività portato dalle soluzioni mobili”, continua la Goepfert.

Con una previsione di spesa di 44,9 miliardi di dollari USA per i servizi professionali nel 2018, questo settore dovrebbe essere il leader mondiale per la spesa in mobilità, con il settore bancario che segue subito sotto a 44,5 miliardi di dollari. IDC prevede che oltre la metà della spesa per la mobilità andrà ai servizi di connettività e ai servizi di mobilità aziendale.

Le industrie che vedranno la crescita più rapida nella spesa per la mobilità nel periodo di previsione sono quelle manifatturiere e le utilities (ciascuna con un CAGR del 5,9%), telecomunicazioni (5,8%) e produzione di processo (5,7%). “Si prevede che l’assistenza sanitaria, con un CAGR del 5%, supererà l’istruzione per diventare la quinta più grande industria entro il 2022.”

I servizi di mobilità saranno la più vasta area di spesa, dal punto di vista della tecnologia, per tutte le previsioni 2017-2022, superando 1 trilione di dollari nel 2021. L’hardware seguirà come seconda categoria tecnologica, con previsioni di spesa fissate a 738 miliardi di dollari nel 2022. IDC prevede infine anche una forte crescita della spesa in software (CAGR del 12,9%) nelle previsioni a cinque anni. Le applicazioni aziendali mobile rappresenteranno la categoria più ampia di spesa per i dispositivi mobili, con una crescita che sfiorerà gli 8 miliardi di dollari nel 2022.