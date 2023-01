Qualcomm ha annunciato Snapdragon Satellite, una soluzione che collegherà alcuni smartphone premium con processore Snapdragon alla rete satellitare Iridium per la trasmissione di messaggi di emergenza bidirezionali nella seconda metà del 2023.

Ciò significa che gli smartphone Android saranno in grado di replicare ed espandere Emergency SOS, il servizio satellitare di Apple che consente ai modelli iPhone 14 di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza, e il servizio analogo di T-Mobile e di Starlink/SpaceX di Elon Musk.

Lo Snapdragon Satellite è in grado di fornire lo stesso servizio di messaggistica “di emergenza” offerto da Emergency SOS, che sarà estremamente utile per gli escursionisti o semplicemente per coloro che guidano o vivono in aree rurali. Il redattore di CNET James Kim è morto nel 2006 mentre cercava di fare un’escursione di 10 miglia tra le montagne innevate dell’Oregon dopo che lui e la sua famiglia non erano riusciti a chiamare i soccorsi a causa della scarsa copertura cellulare. (Qualcomm fa notare che per attivare la funzione è necessaria una “chiara visione del cielo”). Tuttavia, Qualcomm afferma che Snapdragon Satellite può andare oltre.

“Snapdragon Satellite è in grado di supportare la messaggistica bidirezionale per le emergenze, gli SMS e altre applicazioni di messaggistica”, ha dichiarato un rappresentante di Qualcomm in una dichiarazione inviata via e-mail a PCWorld. “Pensiamo che sia una sfumatura importante che differenzia il nostro prodotto dalla concorrenza e volevamo assicurarci che ne foste al corrente”.

Qualcomm ha dichiarato al CES che la nuova funzionalità sarà legata agli smartphone di nuova generazione in “regioni selezionate”, che utilizzano la piattaforma mobile Snapdragon 8 di seconda generazione, ma che in futuro si espanderà ad altre piattaforme, compresi i computer portatili e i dispositivi IoT. Snapdragon Satellite è previsto per supportare le reti non terrestri (NTN) 5G, non appena le infrastrutture e le costellazioni satellitari NTN saranno disponibili, per servizi che varieranno a seconda dell’operatore telefonico e del produttore di dispositivi.