Secondo i dati preliminari dell’International Quarterly Mobile Phone Tracker di International Data Corporation (IDC), i venditori di smartphone hanno spedito un totale di 342 milioni di unità durante il secondo trimestre del 2018, con un calo dell’1,8% rispetto ai 348,2 milioni di unità spediti nel secondo trimestre del 2017. Il calo segna il terzo trimestre consecutivo di declino anno su anno per il mercato mondiale degli smartphone e solo il quarto trimestre in calo di sempre.

L’arrivo di Huawei nella seconda posizione segna il primo trimestre dal Q2 2010 in cui Apple non è stata al primo o al secondo posto come quota di mercato. Da aprile a giugno Huawei ha consegnato 54,2 milioni di smartphone e ora ha una quota di mercato record del 15,8%. Samsung ha mantenuto un vantaggio “confortevole”, anche se le indicazioni emerse dall’ultima trimestrale suggeriscono che i ricavi della divisione mobile dovranno affrontare più di una sfida portata dalla concorrenza cinese.

“La crescita continua di Huawei è impressionante, così come la sua capacità di entrare in mercati dove, fino a poco tempo fa, il marchio era in gran parte sconosciuto” ha detto Ryan Reith, vice presidente del programma Worldwide Mobile Device Trackers di IDC. “La concorrenza nella fascia alta del mercato (smartphone superiori ai 700 dollari) è in gran parte una combinazione di Apple, Samsung e Huawei, a seconda della geografia, e questo è improbabile che cambi nel breve termine. Allo stesso tempo, Xiaomi, OPPO e Vivo si stanno facendo strada con prodotti dal prezzo molto più basso; si tratta di un’area che tutti dovrebbero osservare da vicino visto che gli smartphone in questo segmento stanno diventando sempre più avanzati nonostante i prezzi molto allettanti”.

Samsung ancora una volta è rimasta leader nel mercato mondiale degli smartphone, nonostante un calo del 10,4% delle spedizioni rispetto all’anno scorso. L’accoppiata top di gamma Galaxy S9/S9+, lanciata verso la fine del primo trimestre, ha registrato vendite più lente del normale. Samsung sostiene che il rallentamento sia dovuto all’intensificarsi della concorrenza nella fascia alta e a al mercato globale degli smartphone in leggero calo. Il colosso coreano cercherà di sostenere le vendite nelle prossime settimane in attesa dell’arrivo del nuovo Galaxy Note 9, che verrà svelato il 9 agosto e dovrebbe essere lanciato prima del Note 8 per ottenere un vantaggio temporale rispetto ai lanci autunnali di Apple e altri produttori. Il Galaxy Note 9 dovrebbe integrare una batteria più grande, nuove funzionalità S-Pen e prestazioni migliorate.

Huawei continua a guidare il mercato degli smartphone in Cina con una quota di mercato record del 27% e nella prima metà di questo trimestre la serie P20/P20 Pro ha riscontrato una forte domanda nel segmento di prezzo 600-800 dollari, aiutando Huawei a raggiungere un alto profilo nel mercato. Con l’uscita della tecnologia GPU Turbo, Huawei ha continuato a guadagnare una buona reputazione e le numerose promozioni hanno portato forti vendite per i modelli di Honor nei canali online, facendo di questo brand un fattore chiave di crescita per il gigante tecnologico cinese.

Apple è scesa al terzo posto per la prima volta nonostante la crescita del secondo trimestre. Apple ha spedito 41,3 milioni di iPhone, con una crescita modesta dello 0,7% rispetto ai 41,0 milioni di unità vendute nel Q2 del 2017. L’iPhone ha continuato a vendere bene nella fascia alta in quanto l’iPhone X rimane un best seller in molti mercati. Apple cercherà di riprendere il controllo del mercato questo autunno con il lancio previsto di tre modelli di iPhone. Si dice che i nuovi modelli porteranno parecchie novità a livello di form-factor e prezzi.

Xiaomi ha superato Samsung al primo posto in India negli ultimi trimestri e ora ha colmato il gap con Samsung in Indonesia, aumentando la sua produzione locale per far fronte all’aumento della domanda durante il periodo del Ramadhan, espandendo anche il suo canale online e aprendo più negozi nel Paese. OPPO ha infine dovuto affrontare un rallentamento in mercati chiave come l’India e la maggior parte del Sud-est asiatico, in quanto ha rallentato le sue aggressive attività di marketing e vendita nella regione. Nonostante ciò, la società è riuscita a crescere del 5,1% rispetto allo scorso anno, continuando la sua espansione in altri mercati come Medio Oriente e Africa. Il recente lancio di Find X ha visto inoltre un’ottima accoglienza generale grazie al suo design davvero bezel-less e privo di notch.