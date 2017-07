Lo scorso autunno c’era chi metteva addirittura in forse la continuazione della gamma Galaxy Note di Samsung dopo il ritiro dal mercato del Galaxy Note 7, a seguito di un errore di progettazione che causava il surriscaldamento e l’esplosione della batteria. Una batosta dalla quale il produttore coreano si è però ripreso in tempi molto rapidi grazie al grande successo dei Galaxy S8 e S8+, ma anche alla recente uscita in patria di una nuova edizione del Note 7 con una batteria leggermente sottodimensionata rispetto a quella originale.

Samsung ha inoltre confermato nelle scorse ore che il 23 agosto presenterà ufficialmente il Galaxy Note 8 nel corso dell’evento newyorkese Samsung Galaxy Unpacked. Si tratta di un device molto atteso da tantissimi appassionati, nonché uno dei phablet più importanti per un’utenza business, vista l’ormai abituale presenza del pennino che ha da sempre caratterizzato la gamma Galaxy Note.

Non si conoscono ancora le specifiche ufficiali del Note 8, ma dagli ultimi rumor emersi in rete si parla di un phablet Android con display da 6,3’’ e un’estetica simile a quella di S8, sebbene con bordi più squadrati per permettere un utilizzo più agevole della S-Pen. Dovremmo poi trovare una doppia fotocamera posteriore da 12 Megapixel disposta in orizzontale e affiancata dal sensore di impronte digitali.

Per l’hardware si prospettano invece un SoC Snapdragon 835 (o un Exynos 8895), 6 GB di RAM e una batteria da 3300 mAh. La data di uscita sul mercato è ancora top-secret, ma si prevede, anche per sfidare i prossimi iPhone, una commercializzazione a livello globale tra settembre e ottobre.