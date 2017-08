Samsung ha annunciato nello scorse ora la fine dello sviluppo di un nuovo modem LTE che troverà posto nel SoC Exynos di prossima generazione a bordo del successore del Galaxy S8. Parliamo di un modem che grazie alle tecnologie Six-Carrier Aggregation (6CA), MIMO 4×4 e 256 QAM per ottimizzare la velocità di trasferimento dati è in grado di raggiungere la velocità record in download di 1,2Gbps.

Un risultato che pone al momento Samsung al vertice di questa categoria di prodotti, anche perché sia il modem del chip Exynos 8895 del Galaxy S8, sia il modem X16 LTE presente nel SoC Snapdragon 835 di Qualcomm riescono a raggiungere un massimo di 1Gbps, naturalmente se utilizzati sotto una copertura tale da permettere simili velocità.

Nell’annunciare questo importante traguardo, Woonhaing Hur, vicepresidente della divisione System LSI Protocol Development di Samsung, ha commentato: “La richiesta per modem LTE ad elevate prestazioni continua a crescere. Le velocità massime di 1,2Gbps con supporto 6CA sottolineano le capacità progettuali di Samsung e ci pongono in una posizione privilegiata per l’imminente era del 5G”.

Samsung ha annunciato che la produzione in serie di questo nuovo modem inizierà entro la fine dell’anno e ciò significa che l’imminente Galaxy Note 8, la cui presentazione avverrà il 23 agosto a New York, non lo integrerà. Scontata però la sua presenza a bordo del SoC Exynos 9810 che dovrebbe trovare posto nel prossimo Galaxy S9.