Secondo le nuove stime fornite da Counterpoint Research e riferite a luglio, Apple non è più il secondo produttore mondiale di smartphone. Il suo posto è infatti stato preso, almeno per il momento, da Huawei, che per la prima volta nella sua storia scavalca Cupertino e si pone subito sotto Samsung, ancora saldamente ancorato alla prima posizione in classifica e per ora inavvicinabile.

La differenza tra Apple e Huawei è però molto risicata e, contando che a breve arriveranno sul mercato iPhone 8, iPhone 7s e iPhone 7s Plus, è logico supporre che il sorpasso di Huawei (che però ha in serbo il nuovo phablet Mate 10) rientrerà già a settembre-ottobre. Inoltre Huawei non ha alcun modello specifico nella classifica dei primi 10 smartphone più venduti a livello globale e difficilmente riuscirà a resistere al ritorno in grande stile di Apple con i suoi imminenti tre nuovi iPhone.

Eppure anche Apple, che ha subito il maggior calo di vendite di iPhone tra maggio e giugno, non è del tutto “al sicuro” se, come si dice in questi giorni, il nuovo iPhone 8 avrà davvero un prezzo talmente alto pure per gli standard di Cupertino da scoraggiare diversi appassionati.

In ogni caso a luglio 2017 iPhone 7 (4% del mercato) e iPhone 7 Plus (2,9%) sono stati gli smartphone più venduti al mondo, seguiti da Oppo R11 (2,1%), da Oppo A57 (2%) e Samsung Galaxy S8 (1,8%). Da segnalare nella top ten anche un modello di Xiaomi, l’iPhone 6 in ottava posizione e altri tre Galaxy di Samsung.