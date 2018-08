iPhone XS e Apple Watch Serie 4: ecco le immagini “ufficiali”

9to5Mac ha pubblicato nelle scorse ore due immagini “ufficiali” dei prossimi iPhone OLED e Apple Watch Serie 4 che saranno svelati da Apple nell’evento post-estivo fissato per il 12 settembre. Il sito sostiene che iPhone XS (foto sopra) sarà certamente il nome del successore di iPhone X (XS Plus sarà invece il modello più grande), mentre non sappiamo ancora come verrà chiamato il modello LCD da 6.1 pollici.

Le immagini mostrano una nuova finitura dorata, che segna un nuovo terzo colore per la linea di iPhone X di fascia alta, oltre agli attuali Space Grey e Silver (che ha il retro bianco). Oltre a ciò, da quanto mostrato dalle immagini, i nuovi iPhone XS sembrano quasi identici all’attuale iPhone X, con l’ovvia eccezione che uno avrà un display da ben 6,5 pollici.

Inoltre, 9to5Mac ha pubblicato quello che sostiene essere un vero rendering di Apple per l’Apple Watch Serie 4 e che ci fornisce molte più informazioni sul prodotto rispetto all’immagine dell’iPhone XS. Innanzitutto, è possibile vedere chiaramente che il display è molto più grande, estendendosi oltre il bordo dell’orologio con cornici molto più piccole.

Secondo, si può notare un quadrante completamente nuovo e non disponibile in watchOS 5 sugli attuali Apple Watch. È molto denso di informazioni tra orario e quattro complicazioni (o scorciatoie) nel mezzo (musica, attività, data e una Terra che assomiglia al quadrante Astronomy).

La parte superiore dell’orologio analogico mostra il prossimo appuntamento del calendario, mentre nell’angolo in alto a sinistra si vede un timer (con una barra per il tempo rimanente) e, in alto a destra, la temperatura attuale. In basso a destra compaiono gli orari di alba e tramonto e in basso a sinistra l’attuale valore dei raggi ultravioletti con relativo gradiente cromatico basso/alto.

Tutti questi elementi rendono forse la watch face troppo “piena” di informazioni, ma è possibile che Apple fornisca più opzioni di colore per questo quadrante. La cosa più interessante sono le quattro nuove aree negli angoli che non seguono il design delle attuali complicazioni. Potremo cambiarle? Apple renderà queste nuove complicazioni negli angoli disponibili a terze parti? Ci saranno nuovi quadranti per chi vorrà sfruttare appieno il display più grande di questo nuovo Apple Watch? Per ora abbiamo insomma più domande che risposte e anche per questo, sempre se le immagini leakate sono davvero “ufficiali”, non vediamo l’ora che arrivi il 12 settembre.