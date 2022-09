Nell’evento di ieri Apple ha presentato i quattro nuovi modelli della gamma iPhone 14, partendo da quello standard per finire con l’iPhone 14 Pro Max. A parte la nuova dimensione, che va a sostituire l’iPhone 13 mini, ci sono alcune nuove funzionalità nell’iPhone 14, il modello “entry level” della nuova gamma con il suo display da 6,1’’. Il design è essenzialmente lo stesso del modello precedente e il chip è solo leggermente migliorato; parliamo infatti sempre di un A15 Bionic ma con un core GPU extra come l’iPhone 13 Pro dell’anno scorso. L’iPhone 14 Plus, con il suo display più grande da 6,7’’, integra anche una batteria più grande capace di assicurare un’autonomia fino a 19 ore, che secondo Apple è la migliore mai offerta su un iPhone “standard”.

Le modifiche più significative rispetto ai modelli dello scorso anno riguardano la fotocamera. Sebbene la configurazione sia la stessa (un array a doppia fotocamera con obiettivi grandangolari e ultra-wide da 12 MP), la fotocamera principale ha un’apertura più rapida e un sensore più grande. Offre inoltre un miglioramento del 49% delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione e utilizza un nuovo Photonic Engine che offre più dettagli e colori rispetto al precedente sistema Deep Fusion. Inoltre, una nuova modalità Azione promette una maggiore stabilizzazione nei video.

Nella parte anteriore troviamo in alto il solito notch, ma la fotocamera TrueDepth al suo interno è stata aggiornata con autofocus e un’apertura più ampia per scatti migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Insieme alla fotocamera, anche la sicurezza è una caratteristica importante dell’iPhone 14 e del 14 Plus. Troviamo infatti il rilevamento degli urti grazie a un nuovo giroscopio ad alta gamma dinamica e un accelerometro avanzato. Apple ha inoltre integrato un sistema di SOS via satellite per i luoghi in cui non è disponibile la copertura cellulare, che sarà offerto gratuitamente per due anni a tutti gli utenti di iPhone 14 negli Stati Uniti e in Canada (per ora niente Italia). L’iPhone 14 si potrà ordinare dal 9 settembre con prezzi a partire da 1029 euro e disponibilità fissata per il 16 settembre, mentre l’iPhone 14 Plus, prenotabile sempre dal 9 settembre ma con prezzi a partire da 1179 euro, sarà spedito a partire dal 7 ottobre.

I due modelli più attesi erano però l’iPhone 14 Pro e Pro Max. Pre order dal 9 settembre, disponibilità dal 16 settembre e, ovviamente, prezzi più elevati. Per il 14 Pro si parte infatti da 1339 euro per la versione da 128 GB, mentre per il Pro Max il prezzo di entrata è di ben 1489 euro (e si toccano i 2139 euro per la versione da 1 TB). Se alcune caratteristiche sono identiche a quelle di iPhone 14 e 14 Plus (rilevamento incidenti, SOS via satellite, dimensioni dei display, motore fotografico Photonic Engine), naturalmente c’è molto di più in questi due top di gamma.

Tanto per cominciare il notch, dopo cinque anni, è stato sostituito da due fori, uno circolare che ospita la fotocamera anteriore e uno allungato a forma di pillola in cui sono custoditi i sensori per il riconoscimento facciale Face ID. Chiamata Dynamic Island, questa nuova area è sempre attiva e, visualizzando nuovi widget dinamici, mostra informazioni dalle app in background, come la musica o le indicazioni su Mappe. Il SoC A15 Bonic lascia poi posto al nuovo A16 Bionic realizzato con processo a 4 nanometri e affiancato dal Neural Engine a 16 core e da una GPU a 5 core. La CPU può contare su 6 core, di cui 2 dedicati alle prestazioni, che garantiscono un risparmio energetico del 20% rispetto alla generazione precedente, e 4 per l’efficienza, che secondo Apple consumano un terzo in meno dei chip proposti dalla concorrenza. Come autonomia Apple riporta fino a 23 ore di riproduzione video (14 Pro) e fino a 29 ore per il 14 Pro Max.

Gli iPhone 14 Pro e Pro Max possono contare su display Super Retina XDR Always-on con ProMotion, refresh rate dinamico compreso tra 1Hz e 120Hz e ben 2000nit di picco di luminosità (il doppio del 13 Pro dello scorso anno). Novità ovviamente anche per le fotocamere. A farla da padrone è la camera posteriore grandangolare qual-pixel da 48 megapixel. Per la maggior parte delle foto, gli iPhone 14 Pro e Pro Max combineranno quattro pixel in uno nella pipeline di elaborazione delle immagini, producendo scatti da 12 megapixel estremamente dettagliati.

Il nuovo sensore è poi il 65% più grande di quello della fotocamera grandangolare dell’iPhone 13 Pro. La nuova fotocamera da 48 MP abilita anche altre due nuove funzionalità. Una modalità teleobiettivo ottico 2x che utilizza la fotocamera grandangolare principale (ma solo i 12 megapixel centrali del sensore) si unisce al teleobiettivo ottico 3x (un sensore e una matrice di obiettivi separati). Se poi volete scattare foto complete da 48 MP, potete farlo ma solo utilizzando il formato ProRAW.

La fotocamera frontale ha un’apertura f/1.9 più ampia (l’iPhone 13 Pro si fermava a f/2.2) e l’autofocus, che dovrebbe rendere migliori selfie e videochiamate, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Il video è ovviamente potenziato da tutte queste nuove funzionalità della fotocamera, ma ottiene un paio di altre importanti funzioni. La modalità Cinema ora può girare video in 4K fino a 30 fps e potete anche selezionare 24 fps per una sensazione più cinematografica, mentre la già citata modalità Action applica una stabilizzazione video estrema per scatti “simil-gimbal”. Dovremo però aspettare un altro anno per i video 8K.

Per tutti gli altri dettagli, compresi quelli su iOS 16 (disponibile dal 12 settembre), vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Apple Italia.