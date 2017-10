Anche se bisognerà attendere l’evento Google di domani per la presentazione ufficiale degli smartphone Pixel 2, le specifiche tecniche dei due nuovi device Android della grande G non sono più un mistero. La novità di queste ore, riportata da Hwupgrade che ha citato una fonte non meglio precisata, è che il Google Pixel 2 XL (il modello più grande e costoso della nuova gamma) arriverà anche in Italia.

La prima serie di Pixel infatti non fu distribuita ufficialmente nel nostro Paese, ma questa volta sembra proprio che Google abbia cambiato idea e il Pixel 2 XL si potrà acquistare sul Google Store e, almeno fino a marzo 2018, nei negozi 3 Italia in un’unica soluzione o con un classico abbonamento di 30 mesi. Il prezzo per chi sceglierà il pagamento immediato sarà di 999 euro per la versione da 128 GB, cifra che dopo il Galaxy Note 8 sembra sempre più gettonata per gli smartphone top di gamma.

Non si hanno invece ancora notizie sul Pixel 2, modello con display più piccolo che potrebbe comunque sbarcare prima o poi nel nostro Paese assieme al fratello maggiore XL. Considerando comunque come i primi smartphone di Google (i Nexus) fossero caratterizzati in passato da prezzi molto aggressivi, vedere oggi uno smartphone della grande G a 999 euro fa un po’ impressione, sempre se questa notizia dovesse essere confermata da Google stessa.

Il Pixel 2 XL, almeno secondo le ultime indiscrezioni, rimane comunque uno smartphone top di gamma molto interessante. Si parla infatti di un display da 6″ dalle cornici molto sottili con risoluzione Quad HD e aspect-ratio di 18:9, SoC Snapdragon 835, 4GB (o 6GB) di RAM e storage da 64 o 128 GB. Il comparto fotografico sarà invece affidato a un singolo modulo posteriore da 12 Megapixel e a uno frontale da 8 Megapixel. Non dovrebbe poi mancare la certificazione IP68 e la batteria dovrebbe essere da 3440 mAh.