I Google Pixel e Pixel 2, con le relative varianti XL, sono stati accolti favorevolmente dalla critica tech, ma come sono andate le loro vendite nel 2017? A sentire IDC non benissimo, visto che si parla di soli 3,9 milioni di smartphone venduti durante l’intero anno, ovvero poco meno degli iPhone che Apple vende in una settimana e circa la stessa cifra di smartphone a marchio Nokia venduti solo nell’ultimo trimestre dell’anno.

Numeri che, se pensiamo anche a un mercato da 1,5 miliardi di dispositivi venduti all’anno, appaiono quasi ridicoli considerando che si sta parlando di un gigante come Google, ma a ben vedere il 2017 ha visto per la compagnia un aumento del market share negli USA, passato dal 1,8% del mercato nel 2016 al 2,8% dello scorso anno.

Nel 2017 insomma Google è riuscita a vendere più Pixel rispetto al 2016 e questo è certamente un fattore positivo, anche se l’aumento, certificato anche da Kantar Worldpanel, si riferisce appunto al mercato USA e non sappiamo come i Pixel e i Pixel 2 si siano comportati nel resto del mondo.

Rimane comunque il fatto che meno di 4 milioni di smartphone venduti in un anno da un colosso come Google colpiscono (naturalmente in negativo) nonostante l’ottimo livello di questi smartphone, che hanno forse pagato dazio in termini di prezzo e non sono più ormai quei device molto convenienti (anche se meno attraenti per il pubblico di massa) che erano anni fa i Nexus.

Contando però la recente acquisizione del comparto smartphone di HTC, Google potrebbe puntare a un 2018 ancora in crescita con i prossimi Pixel, anche se nella fascia alta del mercato, oltre che con i soliti Apple, Samsung e Huawei, la grande G dovrà scontrarsi con brand cinesi in grande ascesa come Oppo e soprattutto Xiaomi, che proprio nel quarto trimestre dello scorso anno ha messo a segno un incredibile +97% anno su anno.