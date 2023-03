Gli iPhone 16 avranno modem 5G proprietari: addio a Qualcomm?

Qualcomm non ha in programma di fornire un modem 5G per i prossimi Phone 16, che quasi certamente monteranno modem realizzati da Apple.

