Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni sul forum ufficiale di Samsung di possessori di Galaxy Note 8 alle prese con un grave problema relativo alla batteria. In pratica questi utenti, una volta che il Note 8 è arrivato allo 0% di carica, non sono stati più in grado di ricaricarlo, nemmeno utilizzando caricatori di terze parti dopo aver provato naturalmente con quello originale di Samsung.

È ancora presto per capire se siano casi sporadici o qualcosa di più serio e diffuso, ma Samsung, che nel frattempo sta effettuando le dovute verifiche del caso, ha consigliato per il momento di portare in assistenza i Note 8 che presentano questo malfunzionamento e di farseli sostituire.

Il fatto che la maggior parte delle segnalazioni arrivi dagli USA lascia credere che si tratti di una situazione localizzata in quel mercato (dove il Note 8 è sbarcato con a bordo il SoC Snapdragon 835 invece del SoC Exynos del modello europeo), ma è ancora troppo presto per fare ipotesi, anche se il fatto che alcuni sporadici casi segnalati da Android Authority abbiano riguardato anche il Galaxy S8+ non è certo di buon auspicio.

Il timore per Samsung a questo punto è che si possa ripetere una situazione come quella vissuta lo scorso anno per il Galaxy Note 7, che proprio a causa di problemi di progettazione della batteria era stato tolto dal mercato poche settimane dopo la sua uscita causando un danno di miliardi di dollari al colosso coreano.