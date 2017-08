Samsung ha finalmente tolto i veli sul Galaxy Note 8, phablet Android successore dello sfortunato Galaxy Note 7 che arriverà in Italia il 15 settembre a 999 euro, con le prenotazioni che si aprono già oggi e che continueranno fino al 14 settembre. Un prezzo molto importante (il più alto di sempre per un Galaxy Note), ma che rispecchia il blasone da top di gamma di uno smartphone che ha davvero tutto per conquistare semplici appassionati e professionisti.

Parliamo infatti di un phablet con un Infinity Display da 6,3″ Super AMOLED e risoluzione Quad HD+ dalle cornici particolarmente ridotte come già visto sui Galaxy S8 e S8+. La nuova S Pen, da sempre punto fermo della gamma Note, vanta una punta ancora più sottile di prima, offre una maggiore sensibilità alla pressione e può sfruttare nuove funzionalità.

Per la prima volta uno smartphone Samsung guadagna una doppia fotocamera posteriore, scelta ormai abituale per molti produttori ma ancora inedita per il colosso coreano. Nello specifico troviamo due moduli da 12 megapixel con stabilizzazione ottica; un sensore Dual Pixel con supporto alla modalità Auto Focus rapido funge da grandangolo, mentre l’altro si caratterizza per un’ottica di stampo “tele”.

A muovere il tutto troviamo un SoC Exynos octa-core realizzato con processo produttivo a 10 nanometri, accompagnato da ben 6GB di RAM e da uno storage interno da 64GB/128GB/256GB a seconda dei mercati, espandibile comunque tramite microSD fino a 256 GB.

Non manca la certificazione IP68 per l’impermeabilità fino a 1,5 metri per 30 minuti, mentre la batteria da 3300 mAh (non poi tanto considerando le dimensioni del display) può contare su un sistema di ricarica rapida Quick Charge 2.0 e wireless. Come i Galaxy S8 e S8+ anche il Note 8 può interfacciarsi con la dock Samsung DeX per ottenere un’esperienza di utilizzo desktop di tutto rispetto.

È poi presente l’assistente vocale Bixby e, come metodi di accesso, Samsung propone scansione dell’iride, riconoscimento del volto e impronta digitale. Il sistema operativo sarà Android Nougat 7.1.1 con le classiche personalizzazioni di Samsung, mentre a livello di connettività segnaliamo LTE Cat 16, Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0 (la connessione è invece affidata a USB Type-C).