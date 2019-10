Exodus 1s: HTC lancia uno smartphone Blockchain a 219 euro

Il produttore di smartphone taiwanese HTC ha lanciato sul mercato una versione meno costosa del suo smartphone Exodus 1 basato su blockchain, con un portafoglio digitale integrato che consente agli utenti di archiviare, acquistare, vendere e scambiare Bitcoin e altre criptovalute. Exodus 1s è rivolto agli utenti che vogliono (come dice la stessa HTC) “immergere le dita dei piedi nel mondo delle criptovalute” e costa 219 euro o l’importo equivalente in criptovaluta come Bitcoin, Eth, LTC, BNB o BCH. Exodus 1s verrà inizialmente lanciato in Europa, Taiwan, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, per arrivare prossimamente anche in altri Paesi.

A febbraio HTC aveva a presentato il suo smartphone Exodus 1 con una partizione sicura su cui gli utenti potevano archiviare le loro criptovalute separatamente dal sistema operativo Android. Inizialmente, Exodus 1 poteva anche essere acquistato solo con criptovaluta e aveva un prezzo di 699 dollari.

Phil Chen, amministratore delegato di HTC, ha affermato che Exodus 1 ha raggiunto gli obiettivi di vendita dell’azienda. Exodus 1s rappresenta inoltre il primo smartphone HTC in grado di fungere da nodo Bitcoin completo, il che significa che diventa parte della rete di contabilità distribuita peer-to-peer.

“La filosofia dietro a Exodus consiste nel potenziare l’utente a cui abbiamo dato la possibilità di possedere le proprie chiavi crittografiche. Ora abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti per consentire agli utenti di eseguire il loro nodo Bitcoin completo”, ha affermato Chen in una nota. “Stiamo fornendo strumenti per l’accesso alla finanza di base universale; in pratica gli strumenti per avere una metaforica banca svizzera in tasca.”

I nodi completi, ha affermato Chen, sono l’ingrediente più importante nella resilienza di una rete Bitcoin e HTC ha “abbassato la barriera all’ingresso per consentire a chiunque di eseguire un nodo”. Un nodo non è altro che un computer che esegue software che gli consente di entrare a far parte di una rete monetaria Bitcoin distribuita in modalità peer-to-peer. Un nodo completo significa semplicemente che esiste una copia speculare dell’intero libro mastro blockchain sullo smartphone di un utente.

Il libro mastro Bitcoin utilizzato da HTC rappresenta circa 260 GB di dati e cresce di 60 GB all’anno. Il libro mastro completo può attualmente essere archiviato su un Exodus 1 o 1s tramite una scheda SD venduta separatamente e con almeno 400 GB di capacità. Con quella capacità aggiuntiva, un utente può verificare e inoltrare transazioni in Bitcoin senza una terza parte centralizzata, come una banca centrale.

Mentre HTC è stato il primo produttore a portare sul mercato uno smartphone abilitato alla blockchain, oggi non è il solo. L’anno scorso Sirin Labs, con sede in Svizzera, ha lanciato il suo smartphone blockchain Finney. Un telefono da 1.000 dollari con varie app decentralizzate (Dapps), come un centro di conversione token che consente agli utenti di scambiare una forma di criptovaluta con un’altra.

Jack Gold, principale analista di J.Gold Associates, ha affermato che né gli smartphone HTC né quello di Sirin abilitati alla blockchain si rivolgono a un pubblico mainstream, poiché l’attività legata alle criptovalute rimane nell’ambito di appassionati e speculatori.

Il portafoglio cold-storage di criptovaluta integrato in Exodus 1s consente agli utenti di conservare le chiavi private che rappresentano la criptovaluta. “Pensatelo come un micro sistema operativo che funziona in parallelo con Android”, ha detto Chen. Dato che Bitcoin e blockchain sono ancora tecnologie relativamente di nicchia in termini di adozione, HTC ha affermato che il suo team di sviluppo che lavora al progetto Exodus vorrebbe un feedback da parte degli utenti per aiutare a migliorare l’esperienza. “Crediamo che un nodo completo sia il modo migliore per utilizzare Bitcoin in modo completamente privato e sicuro e che i nodi completi siano fondamentali per garantire il futuro di Bitcoin”, conclude Chen.