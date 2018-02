Quasi un anno fa Samsung svelava, poco prima dell’uscita di Galaxy S8 e S8+, Dex, una dock nella quale alloggiare uno dei due smartphone e da collegare a un monitor in modo da avere un’esperienza desktop partendo appunto da uno smartphone. Con Dex si potevano collegare anche mouse e tastiera ed era supportato anche Linux oltre che Android.

Non sappiamo se da un anno a questa parte Dex abbia incontrato i favori degli utenti Samsung, ma da alcuni leak piuttosto affidabili del ben noto giornalista Evan Blass pare che Samsung abbia pronta una seconda versione di Dex (conosciuta per ora come Dex Pad) da svelare assieme agli imminenti Galaxy S9 e S9+, la cui presentazione avverrà il 25 febbraio nella cornice del Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

Dex Pad, almeno secondo questi rumor, è destinato a svolgere le stesse funzioni del Dex e a quanto pare funzionerà anche con i Galaxy S8 e S8+. Sono presenti due porte USB, una ventola, una porta USB-C per l’alimentazione e un’uscita HDMI per collegare la dock a un monitor esterno.

La vera novità rispetto alla versione dell’anno scorso è la possibilità di utilizzare lo smartphone in orizzontale come touchpad e tastiera, sebbene in questo secondo caso le dimensioni del display non siano proprio l’ideale per lunghe sessioni di scrittura.

Vista comunque la natura non ufficiale di questo leak, non resta che attendere il 25 febbraio per scoprire cos’abbia in serbo Samsung per gli utenti più interessati alla produttività, visto che prima Dex e ora Dex Pad sono accessori dedicati soprattutto a chi vuole sfruttare il proprio Galaxy in chiave lavorativa.