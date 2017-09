Abbiamo già parlato a più riprese di iPhone X, la cui disponibilità sul mercato internazionale è fissata per il 3 novembre (i pre-order partiranno invece il 27 ottobre). A quanto pare però, per soddisfare totalmente la domanda che si preannuncia già molto elevata, Apple potrebbe far attendere gli acquirenti del nuovo e costosissimo melafonino fino a giugno.

Stando infatti a Ming-Chi Kuo, noto analista di KGI Securities ed esperto di Apple, Cupertino riuscirebbe a fornire la necessaria quantità di iPhone X e a soddisfare tutte le richieste solo tra nove mesi.

“A causa di vincoli nella fornitura, che risiedono soprattutto nel nuovo display OLED prodotto da Samsung, siamo convinti che Apple non riuscirà a soddisfare completamente la richiesta del mercato prima della fine del primo semestre del 2018” ,ha dichiarato Kuo in una nota.

L’analista è anche convinto che proprio il display, abbinato al riconoscimento facciale, spingerà molto in alto la domanda per iPhone X, ma con queste nuove tempistiche Kuo ha rivisto al ribasso la previsione delle consegne dell’iPhone X per tutto il 2017. Visti i ritardi sulla produzione, l’analista stima infatti che entro fine anno verranno venduti circa 40 milioni di device contro i 45-50 inizialmente stimati, mentre in tutto il 2018 gli iPhone X consegnati potrebbero ammontare a 90 milioni.

Che ci fossero in previsione ritardi si era già capito nel keynote del 12 settembre con l’annuncio della disponibilità di iPhone X il 3 novembre, ovvero quasi due mesi dopo la sua presentazione (tempistica decisamente inedita per un nuovo melafonino). Sempre secondo Kuo inizialmente Apple porterà sul mercato iPhone X nelle colorazioni argento e grigio siderale, mentre la versione oro sarò in vendita solo successivamente.