Il produttore HMD Global ha potenziato la sua posizione nel mercato enterprise con l’ingresso di due nuovi smartphone nel programma Android Enterprise Recommended di Google: Nokia 5.1 e Nokia 3.1. Con questi ultimi due, che vanno a raggiungere i Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus e Nokia 6.1, sono sei gli smartphone aderenti al Nokia Android Enterprise Recommended. Questo programma assicura alle aziende che gli smartphone siano stati validati da Google e siano quindi in grado di soddisfare determinate caratteristiche di business comprese specifiche hardware, software, di implementazione, aggiornamenti di sicurezza e user experience.

Aziende e professionisti possono così beneficiare di un’esperienza software pura, sicura e aggiornata e ciò significa che questi smartphone disporranno sempre delle più recenti innovazioni Google e di update di sicurezza regolari. Nokia 5.1 e Nokia 3.1 appartengono entrambi alla famiglia Android One e riceveranno quindi aggiornamenti di sicurezza mensili per tre anni. Un plus non da poco visto che la sicurezza è una delle principali preoccupazioni che gli IT decision maker devono fronteggiare quando si parla di mobilità.

Inoltre l’installazione pure Android significa che gli smartphone Nokia sono integrabili con un elevato numero di soluzioni Enterprise Mobility Management (EMM). Grazie alla piena compatibilità con le API Android di gestione enterprise, una flotta di smartphone Nokia può essere facilmente inserita nella soluzione EMM prescelta, rendendola non solo altamente personalizzabile, ma risparmiando anche tempo e denaro.

I dispositivi selezionati da Google per entrare nel programma Android Enterprise Recommended hanno superato rigorose procedure di test al fine di garantire che device e servizi soddisfino le più elevate specifiche in termini di hardware, implementazione, sicurezza ed esperienza utente per poter affrontare con successo gli ambienti più difficili e le condizioni di business più avverse.

Con una versione pura di Android 8.0 Oreo su tutti gli smartphone Android Enterprise Recommended Nokia, le imprese sono certe che i telefoni sono liberi da skin e da modifiche all’interfaccia. L’assenza di superflue app pre-installate o processi nascosti massimizza la durata della batteria e lo storage del dispositivo. E, grazie all’enrollment zero-touch, le imprese possono implementare gli smartphone Nokia con setting Enterprise Mobility Management (EMM) pre-configurati. I telefoni possono essere configurati online e consegnati direttamente ai dipendenti di modo che siano immediatamente pronti all’uso.