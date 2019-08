La linea KEY2 di BlackBerry è sinonimo di “smartphone enterprise”. Gli smartphone sono ottimizzati per essere mostri di elaborazione del testo – l’ultimo rifugio degli amanti delle tastiere fisiche.

BlackBerry KEY2 LE è una versione meno potente del KEY2, fiore all’occhiello dell’azienda, ma con una tastiera altrettanto eccezionale. Esegue Android 8.1 (Oreo) su un chip Snapdragon 636 e contiene una batteria da 3000 mAh. Lo schermo, un LCD da 4,5 pollici, non ha caratteristiche particolari da segnalare, così come la doppia fotocamera da 13 MP + 5 MP. Su Instagram non vedremo molte foto scattate con un BlackBerry, ma forse questo è un dettaglio trascurabile per gli utenti business.

La ragione per cui spiccano i Blackberry è che sono abbastanza sicuri per governi e banche. Sono dispositivi solidi, gestibili, senza fronzoli progettati per la scrittura e la lettura, e in questo sono eccellenti. Non sono impermeabili (un grosso svantaggio della tastiera fisica) e non offrono ricarica wireless. Ma per circa 400 euro, potrebbe essere il telefono di cui gli utenti aziendali hanno veramente bisogno.