Se finora abbiamo parlato del Mobile World Congress 2023 soprattutto sul versante enterprise, la fiera di Barcellona è stata ovviamente ricca di novità anche per quanto riguarda i prodotti consumer tra smartphone, laptop, indossabili, tablet e persino dispositivi satellitari. Ecco i 10 dispositivi consumer presentati al MWC 2023 che ci sono piaciuti di più.

Honor Magic Vs

Honor non ha rivelato il Magic Vs al MWC 2023. La sua presentazione si è concentrata sul più potente Magic 5 Pro, ma finalmente abbiamo scoperto con certezza che lo smartphone pieghevole Magic Vs sarà lanciato nel Regno Unito e in Europa a un prezzo di 1.599 euro. Con un corpo sottile e una cerniera in grado di chiudersi completamente senza spazi vuoti, il Magic Vs si segnala per un’eleganza fisica che manca persino ai top di gamma di Samsung, il tutto è supportato da una tripla fotocamera posteriore e dal potente chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

Concept di smartphone arrotolabile Rizr di Motorola

Prima che vi entusiasmiate, sappiate non potete comprare il Rizr. Non è nemmeno il suo nome, come hanno tenuto a precisare i rappresentanti di Motorola; si tratta infatti solo di un concept, ma è la prova che gli smartphone arrotolabili stanno arrivando e che inseguono il mercato dei modelli pieghevoli (e lo stesso vale per i laptop).

Il Rizr, che prende il nome dalla linea di telefoni slider degli anni ’90 di Motorola, ha un display da 5 pollici che può estendersi verso l’alto fino a raggiungere uno schermo da 6,5 pollici in una forma più tradizionale. È possibile attivare il sistema manualmente, ma anche automaticamente quando si apre la tastiera o si guarda un video in orizzontale. Quando viene abbassato, lo schermo aggiuntivo si avvolge intorno alla parte posteriore per fungere da display sempre acceso o da mirino per la fotocamera, e può essere ulteriormente arrotolato verso l’interno per rivelare la fotocamera selfie.

Xiaomi 13 Pro

Lo Xiaomi 13 Pro è il top di gamma dell’azienda cinese per il 2023, almeno fino all’arrivo del vociferato 13 Ultra nel corso dell’anno. Dal punto di vista dell’hardware è un device notevole, con prestazioni elevatissime grazie allo Snapdragon 8 Gen 2, uno splendido display a 120 Hz e una durata della batteria superiore alla media. Il triplo sensore posteriore da 50 MP è eccellente e anche la fotocamera da 32 MP per i selfie non è male.

Dopo un anno di assenza, è tornata anche la certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, mentre il prezzo dovrebbe attestarsi a circa 1300 euro. L’unica cosa che può frenarlo è il software. La MIUI non è certo la migliore o la più intuitiva interfaccia custom di Android, anche se rimane molto usabile e offre un’ampia gamma di funzioni. Se questo per voi non è un problema , lo Xiaomi 13 Pro è in grado di competere con i migliori top di gamma di quest’anno grazie al suo hardware stellare, ma potreste anche prendere in considerazione il più economico 13.

Lenovo ThinkPad Z13 Gen 2

In un mondo in cui tanti laptop sembrano identici, il Lenovo ThinkPad Z13 si distingue davvero. Oltre alla consueta finitura in alluminio argentato, è possibile scegliere un esclusivo rivestimento in fibra di lino, un tessuto ricavato dagli steli della pianta di lino. È considerata un’alternativa ecologica alla plastica o al metallo, anche se non nella sua forma attuale sullo Z13. Al momento c’è ancora un coperchio di metallo sotto la fibra di lino, ma si spera che in futuro una parte maggiore del telaio possa passare a questo materiale.

Allo stato attuale, il ThinkPad Z13 è un portatile potente e dall’aspetto gradevole ed è difficile distinguersi nel mercato dei portatili Windows di questi tempi. A bordo troviamo le nuovissime CPU Ryzen 7000 di AMD, un display da 13 pollici (IPS o OLED), fino a 2 TB di storage SSD e una webcam Full HD. È disponibile anche l’opzione 4G, sebbene per questi modelli si pagherà di più rispetto al prezzo di partenza previsto di circa 1.800 euro IVA esclusa.

Tecno Phantom V Fold

Il Tecno Phantom V Fold è il primo smartphone pieghevole dell’azienda cinese. Non lo vedremo in Europa o in Nord America (per ora arriverà solo in India)… ed è un vero peccato. Non solo questo pieghevole in stile libro ha un prezzo significativamente inferiore a quello dei rivali (l’equivalente di circa 1000 euro), ma ha anche una piega al centro che è effettivamente “quasi invisibile” come descritto dall’azienda. Il chipset Dimensity 9000+, fiore all’occhiello di MediaTek, garantisce prestazioni eccellenti, mentre la skin Android di Tecno include numerose funzionalità software pensate per i dispositivi pieghevoli.

Motorola Defy Satellite Link

Mentre Qualcomm era presente al MWC per promuovere la sua tecnologia Snapdragon Satellite, il gruppo britannico Bullitt era presente con questo dongle Bluetooth a marchio Motorola dalle caratteristiche molto simili. Il Motorola Defy può essere collegato a qualsiasi smartphone (iPhone o Android) e, tramite l’app di messaggistica Bullitt, consente di inviare e ricevere SMS in tutto il mondo quando non c’è segnale cellulare.

Costa solo 99 dollari (l’accesso al servizio costa 4,99 dollari al mese) e sarà disponibile per l’acquisto entro la fine dell’anno. Parlando di smartphone “satellitari”, l’iPhone 14 dispone di una funzione di messaggistica satellitare di emergenza, ma al momento è limitata a pochi Paesi. La tecnologia satellitare di Qualcomm potrebbe essere integrata negli smartphone di punta entro la fine dell’anno e Bullitt Group ha realizzato lo smartphone CAT S75 che ha la tecnologia di collegamento satellitare già incorporata. Resta il fatto che il Motorola Defy è ad oggi l’accessorio più economico per inviare messaggi via satellite ad amici, parenti.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition

Xiaomi non ha permesso a molti giornalisti di provare il Wireless AR Glass Discovery Edition, ma siamo certi che si tratti di un dispositivo davvero interessante. Le aziende tecnologiche hanno dato grande risalto alla realtà aumentata (AR) già da diversi anni, grazie all’idea di indossare occhiali che permettono di vedere ciò che si ha davanti, ma anche di visualizzare messaggi, mappe o un modello 3D di un divano per vedere come si adatta all’aspetto del salotto.

Questi di Xiaomi sono occhiali AR (finalmente eleganti e dal look quasi “normale”) compatibili con la piattaforma Snapdragon Spaces AR di Qualcomm, che funziona ufficialmente con il OnePlus 11 e sta per arrivare su altri smartphone Android di fascia alta. Le lenti sono dotate di un pass-through elettrocromico per il cambio di colore che consente di modificare l’opacità, in modo da poter visualizzare completamente il mondo circostante o escluderlo a seconda dell’applicazione. La realtà aumentata mainstream non è ancora arrivata, ma più di ogni altro occhiale AR, gli Xiaomi Wireless AR Glass dimostrano che è ormai all’orizzonte.

Realme GT 3

Il Realme GT 3, in vendita a maggio o giugno di quest’anno, è dotato di una velocissima ricarica da 240 W, in grado di portare la batteria da scarica a piena in meno di 10 minuti. Questo smartphone è essenzialmente un rebrand globale del Realme GT Neo 5 lanciato in Cina poche settimane prima del MWC.

Abbiamo qualche dubbio sulla durata della batteria a lungo termine di uno smartphone che si ricarica così rapidamente (lo stress termico sulle batterie non va sottovalutato), ma Realme ha confermato che il GT3 è dotato di un sistema di raffreddamento a vapore e sostiene che dovrebbe durare 1600 cicli di ricarica mantenendo più dell’80% della capacità della batteria originale. Da segnalare anche il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e un display OLED con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che per 649 dollari è una dotazione impressionante.

Nokia G22

Nokia ha lanciato tre smartphone economici durante il MWC, ma il G22 è stato quello che ha attirato maggiormente l’attenzione. È stato progettato per le riparazioni fai-da-te e consente di sostituire la batteria, il display e altre parti in caso di guasti. HMD, la società che concede in licenza il marchio Nokia per gli smartphone, ha ottenuto questo risultato apportando modifiche al design per un accesso ai componenti interni più rapido e semplice.

In un briefing, un portavoce di Nokia ha sostituito la batteria in meno di cinque minuti e ha dichiarato che la sostituzione del display richiede solo 20 minuti. In caso di problemi, i clienti possono quindi risparmiare non dovendo rivolgersi a un negozio o a un riparatore professionale. È vero che Fairphone è stato il primo a proporre smartphone di questo tipo, ma è bello vedere un altro produttore che si occupa di riparazioni fai-da-te.

OnePlus Pad

Il OnePlus Pad, i cui preordini inizieranno ad aprile, sembra essere un dispositivo relativamente premium che ha il potenziale per essere un degno rivale dell’iPad Air. Con una splendida finitura in lega di alluminio Halo Green, questo tablet è leggero e sottile nonostante il grande e luminoso display da 11,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e supporto per Dolby Vision. Interessanti anche la ricarica rapida da 67 W, la generosa batteria da 9510 mAh (che dovrebbe garantire 12,4 ore di riproduzione video continua), e l’accoppiata stilo-tastiera, che sarà però opzionale. Sebbene non sia stato annunciato alcun prezzo, OnePlus è un produttore noto per offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo con i suoi smartphone e speriamo di vedere una tendenza simile per questo tablet.