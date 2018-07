Check Point Software Technologies ha annunciato il lancio di nuove funzionalità della soluzione MTD (mobile threat defense) SandBlast Mobile 3.0, che permette ai dipendenti di svolgere le proprie attività sui dispositivi mobile in modo sicuro. La versione 3.0 di Sandblast Mobile definisce un nuovo paradigma di sicurezza mobile che prevede la presenza di tecnologia threat prevention direttamente sul dispositivo.

Queste le principali caratteristiche:

Previene gli attacchi di phishing su tutte le applicazioni

Blocca la navigazione verso siti malevoli che potrebbero infettare il dispositivo

Impedisce ai dispositivi infetti di inviare dati sensibili alle botnet

Non permette ai dispositivi infetti di accedere alle applicazioni e ai dati aziendali

Mitiga le minacce indipendentemente dalle azioni degli utenti o dai sistemi di gestione dei dispositivi mobile

“I dispositivi mobile sono una parte fondamentale dell’ecosistema IT delle aziende a livello globale. Tuttavia, nella maggior parte delle organizzazioni, questi dispositivi non godono del livello di protezione che dovrebbero avere, tenendo anche conto che archiviano ed elaborano dati aziendali di grande valore” ha affermato Itai Greenberg, VP of Product Management di Check Point Software Technologies. “Le aziende devono implementare una tecnologia di threat prevention coerente e completa attraverso tutti i dispositivi mobile, al fine di impedire che questi dispositivi non siano l’anello debole dei loro sistemi di sicurezza. Le nuove funzionalità di SandBlast Mobile offrono una protezione completamente integrata tra reti aziendali, endpoint, cloud e installazioni mobili”.

SandBlast Mobile è la soluzione più completa di threat defense in grado di prevenire attacchi informatici avanzati. La sua tecnologia protegge da minacce al sistema operativo, app e rete, registrando il tasso di cattura delle minacce più alto del settore, senza incidere sulle prestazioni o sull’esperienza utente.

Secondo il report Mobile Threat Defense Industry Assessment di Miercom, SandBlast Mobile ha ottenuto il più alto tasso di cattura delle minacce (threat catch rate) rispetto ai suoi competitor. Check Point ha riscontrato come i vettori di attacco sui dispositivi mobili possano essere malware già conosciuti, exploit di rete e di sistema, malware zero-day, attacchi SMS o via Bluetooth. Per risolvere questo problema, l’azienda israeliana offre una soluzione completa ai clienti aziendali, che fa parte dell’architettura di sicurezza Check Point Infinity. Infinity condivide senza soluzione di continuità gli indicatori tra gli apparecchi di rete, gli endpoint PC, cloud e mobile.